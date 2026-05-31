Alerta violeta del SMN: qué significa y a qué provincias afecta esta advertencia

Se espera una jornada de niebla para este domingo 31 de mayo.

Un reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la presencia de bancos de niebla densa durante el domingo 31 de mayo, estableciendo una advertencia de nivel violeta debido a la drástica reducción de la visibilidad que se registrará principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las jurisdicciones afectadas por estas condiciones de inestabilidad climática comprenden a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, la región norte de Río Negro, el este y sur de Córdoba, y una porción mayoritaria de Buenos Aires.

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El desarrollo de este fenómeno responde a un proceso meteorológico en el cual el aire próximo a la superficie terrestre desciende hasta su punto de rocío, generando la condensación de la humedad en microgotas que quedan suspendidas. Este escenario se ve directamente propiciado por la combinación de registros térmicos bajos, escasa intensidad del viento y elevados índices de humedad, factores que suelen sostener la persistencia de la nubosidad baja en las franjas horarias nocturnas y matutinas.

Ante la posibilidad de complicaciones en la circulación vehicular de rutas y autopistas, demoras en el transporte público y eventuales afectaciones en las terminales aeroportuarias, los organismos oficiales difundieron una serie de recomendaciones orientadas a la prevención vial. Para garantizar la seguridad en el tránsito, se aconseja disminuir los rangos de velocidad habituales, ampliar el espacio de seguridad entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas junto a la activación de los dispositivos antiniebla.

Niebla.

Qué hacer en días de niebla