Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 31 de mayo de 2026

El domingo 31 de mayo cerrará el mes con condiciones climáticas estables en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Después de varios días marcados por nubosidad variable y mañanas frescas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada otoñal templada, sin probabilidades de lluvia y con algunos momentos de sol durante la tarde.
El escenario aparece ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares y paseos de fin de semana. En un contexto donde distintas provincias del país atravesaron semanas de inestabilidad climática y alertas meteorológicas, Santa Fe tendrá un cierre de mayo mucho más tranquilo y moderado.
Cómo estará el clima en Rosario este domingo 31 de mayo
En la ciudad del monumento a la bandera se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18. La mañana comenzará fresca y con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde aparecerán algunos períodos de mayor claridad y sol.
La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, con registros del 0%. Además, el viento soplará leve desde distintos sectores, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.
El domingo se perfila como uno de los días más agradables del fin de semana largo en la ciudad, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo.
MÁS INFO
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo
La capital provincial tendrá condiciones muy similares. El pronóstico marca una mínima de 11 grados y una máxima de 20, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas del cierre de mayo.
Durante la mañana persistirá algo de nubosidad, aunque con mejoras parciales hacia la tarde. Tampoco se esperan lluvias ni fenómenos meteorológicos relevantes. El viento será leve y mantendrá velocidades bajas durante todo el día.
El ambiente fresco durante las primeras horas obligará a salir con abrigo liviano, aunque la temperatura subirá rápidamente con el correr de la jornada.
Las recomendaciones para el clima del domingo en Santa Fe y Rosario
- Llevar abrigo liviano para la mañana: las temperaturas arrancarán frescas, entre 9° y 11°.
- Aprovechar la tarde para paseos o actividades al aire libre: las máximas llegarán hasta los 18° y 20°.
- No hace falta paraguas: el pronóstico no anticipa lluvias para Rosario ni Santa Fe.
- Ideal para planes al aire libre, mates en plazas o caminatas, gracias al tiempo estable y el viento leve.
- Vestirse en capas para adaptarse al cambio de temperatura entre la mañana y la tarde.
- Usar protector solar si se pasa mucho tiempo afuera: habrá momentos de sol durante la tarde.
- Salir temprano con precaución si hay algo de neblina o humedad matinal en zonas suburbanas o rutas.
- Aprovechar el domingo para ventilar la casa o lavar ropa: la jornada tendrá baja humedad y condiciones estables.