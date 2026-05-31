Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 31 de mayo de 2026

Santa Fe nublado.

El domingo 31 de mayo cerrará el mes con condiciones climáticas estables en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Después de varios días marcados por nubosidad variable y mañanas frescas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada otoñal templada, sin probabilidades de lluvia y con algunos momentos de sol durante la tarde.

El escenario aparece ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares y paseos de fin de semana. En un contexto donde distintas provincias del país atravesaron semanas de inestabilidad climática y alertas meteorológicas, Santa Fe tendrá un cierre de mayo mucho más tranquilo y moderado.

Cómo estará el clima en Rosario este domingo 31 de mayo

En la ciudad del monumento a la bandera se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18. La mañana comenzará fresca y con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde aparecerán algunos períodos de mayor claridad y sol.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, con registros del 0%. Además, el viento soplará leve desde distintos sectores, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Rosario.

El domingo se perfila como uno de los días más agradables del fin de semana largo en la ciudad, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

La capital provincial tendrá condiciones muy similares. El pronóstico marca una mínima de 11 grados y una máxima de 20, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas del cierre de mayo.

Durante la mañana persistirá algo de nubosidad, aunque con mejoras parciales hacia la tarde. Tampoco se esperan lluvias ni fenómenos meteorológicos relevantes. El viento será leve y mantendrá velocidades bajas durante todo el día.

Pronóstico de Santa Fe.

El ambiente fresco durante las primeras horas obligará a salir con abrigo liviano, aunque la temperatura subirá rápidamente con el correr de la jornada.

Las recomendaciones para el clima del domingo en Santa Fe y Rosario