México gana 1-0 a Australia en penúltimo partido de preparación para Mundial

La ​selección de fútbol de México venció el sábado 1-0 a su similar de Australia con ‌gol del defensa ‌Johan Vásquez en su penúltimo partido de preparación para el Mundial que inicia en dos semanas.

Se espera que el director técnico Javier Aguirre dé a conocer el domingo la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo que se jugará en ​Estados Unidos, México ⁠y Canadá.

La selección mexicana dominó la primera parte ‌del partido disputado en el estadio ⁠Rose Bowl de Pasadena, California, ⁠y marcó el gol del triunfo a los 28 minutos cuando Vásquez remató con la cabeza un ⁠tiro de esquina enviado por Alexis Vega ​desde el sector derecho.

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Para la ‌segunda parte, ambas selecciones hicieron ‌varios cambios, y Aguirre mandó a la portería ⁠al veterano Guillermo Ochoa, quien no jugaba con la selección desde noviembre de 2024.

Australia dominó completamente la parte complementaria y generó varias opciones ​de ‌gol que Ochoa evitó que se concretaran, lo que ocasionó la ovación de los aficionados.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- cerrará su preparación el 4 de junio ⁠cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

En el Mundial, la selección mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

Tras enfrentar a Sudáfrica en actividad del ‌Grupo A, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en el estadio Ciudad ‌de México.

En tanto, Australia quedó en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía. Iniciará su ‌participación el ⁠13 de junio ante Turquía en Vancouver, seis días después jugará contra Estados ​Unidos en Seattle y cerrará la primera fase ante Paraguay el 25 de junio en San Francisco.

Con información de Reuters