Drones ucranianos atacan un puerto y un depósito de petróleo en el sur de Rusia

FOTO DE ARCHIVO-Una imagen satelital muestra humo elevándose tras un ataque con drones ucranianos a una estación de bombeo de petróleo en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Bashkultaevo.

Ataques ​con drones ucranianos durante la noche alcanzaron infraestructura petrolera en Rusia, dañando ‌un barco y ‌una refinería de petróleo en Taganrog y un depósito de petróleo en Armavir, informaron el sábado autoridades regionales rusas y el ejército ucraniano.

El gobernador regional de Rostov, Yury Slyusar, publicó en Telegram ​que se habían ⁠extinguido los incendios en el buque ‌cisterna y en el puerto ⁠de Taganrog —una ciudad de ⁠unos 240.000 habitantes— y que no hubo ningún derrame de petróleo. Dos personas resultaron heridas, ⁠indicó.

La alcaldesa de la ciudad, Svetlana ​Kambulova, dijo que se ‌prorrogó el estado de ‌emergencia local, que se había declarado el ⁠27 de mayo. El Ministerio de Defensa ruso informó de que sus fuerzas habían derribado 127 drones durante la ​noche.

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En ‌la vecina región de Krasnodar, las autoridades de Armavir, que cuenta con una población de 185.000 habitantes, dijo que se había controlado un ⁠incendio en un depósito de petróleo de la zona industrial de la ciudad y que no hubo heridos.

El gobernador de Rostov anunció que se habían derribado casi 50 drones en su región, con ataques en toda ‌la provincia, que limita con el Donbás ucraniano, epicentro de los combates entre Rusia y Ucrania.

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania dijo que atacaron Taganrog, ‌así como un depósito de petróleo en Feodosiya, en la Crimea controlada por Rusia.

El presidente ‌Volodímir Zelenski ⁠confirmó el ataque militar ucraniano contra la instalación petrolera de ​Armavir, a unos 500 kilómetros de la frontera estatal ucraniana.

Con información de Reuters