Alarma en la Selección: Leandro Paredes se lesionó a pocos días del Mundial 2026

Alarma en la Selección: se confirmó la lesión de Paredes

Leandro Paredes se lesionó y encendió todas las alarmas en la Selección Argentina. El volante campeón de todo con la "Albiceleste" está en duda para el comienzo de la Copa del Mundo y el periodista Martín Arévalo aseguró que, en principio, se perdería los duelos ante Honduras e Islandia, previos al Mundial 2026. Se espera el parte oficial del "Xeneize", pero trascendió que es una lesión muscular en el isquiotibial derecho y tuvo lugar antes del cruce contra Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores.

Paredes se lesionó y preocupa a Scaloni en la Selección Argentina a días del Mundial 2026

Si bien resta el comunicado oficial por parte de la "Albiceleste", lo cierto es que el propio mediocampista habló al respecto después del duelo copero y adelantó que había sufrido una molestia. "Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio pero no iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo", declaró minutos después del pitazo final en diálogo con los medios y en ese momento generó preocupación en el combinado nacional.

Ahora fue Arévalo quien dio la información oficial a la que también se sumaron otros periodistas partidarios confirmando los dichos de su colega. El volante no estaría para los encuentros amistosos del 6 y el 9 de junio, pero podría llegar con lo justo para el debut ante Argelia el 16 del mencionado mes o incluso perdérselo. También dependerá de la decisión de Lionel Scaloni de dejarlo o no dentro de los 26 convocados.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

Leandro Paredes sufrió una lesión en la previa del Mundial 2026

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo ver los partidos del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J