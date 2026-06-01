La presión de las expectativas podría obstaculizar esperanzas de Marruecos en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa Africana de Naciones - Marruecos 2025 - Semifinal - Nigeria - Marruecos

​La hazaña de Marruecos en el último Mundial implica que el equipo africano carga con una gran presión de expectativas en el ‌torneo de este mes ‌en Canadá, México y Estados Unidos, lo que amenaza con perjudicar sus posibilidades.

La nación del norte de África, que será coanfitriona del Mundial 2030 junto con Portugal y España, entusiasmó a sus seguidores y rompió con lo establecido con una trayectoria vertiginosa hasta las semifinales del torneo de 2022 en Qatar.

Fue la primera vez que una ​selección africana alcanzó las ⁠semifinales del torneo y supuso un gran impulso tanto para el ‌fútbol africano como para el árabe.

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Marruecos siguió cumpliendo con ⁠las crecientes expectativas al ganar todos ⁠sus partidos de clasificación para la Copa del Mundo, lo que formó parte de una racha récord de 19 victorias consecutivas, superando la marca ⁠anterior de 15 establecida por España en un período de ​12 meses entre 2008 y 2009.

Esto convirtió ‌a Marruecos en la gran favorita ‌para la fase final de la Copa Africana de Naciones, que ⁠organizó a principios de año, pero sus actuaciones, llenas de nerviosismo, resultaron en gran medida poco convincentes.

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Los aficionados se volvieron en contra de un equipo que, aunque llegó a la final, no ​logró ganar ‌un partido decisivo lleno de polémica contra Senegal que provocó la dimisión de Walid Regragui como entrenador, quien ya no estaba dispuesto a soportar los abucheos de los seguidores.

Su sucesor, Mohamed Ouahabi, que ganó el Mundial Sub-20 el año pasado ⁠pero no tiene experiencia en la categoría absoluta, se enfrentará a una presión similar con una plantilla que aún conserva elementos del equipo exitoso de hace cuatro años, pero que también ha experimentado cambios sustanciales.

El exinternacional español Brahim Díaz se ha convertido en el talismán del equipo, aunque tiene mucho que redimir tras fallar un penal a lo Panenka que les ‌habría dado la victoria en la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal.

Posteriormente, el comité disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol le otorgó el trofeo a Marruecos, pero la decisión está en apelación.

Marruecos no tendrá un comienzo fácil en el Mundial contra Brasil en ‌Nueva York el 13 de junio, pero aún puede esperar clasificarse en el Grupo C, que también incluye a Haití y Escocia.

Hace cuatro años, Marruecos ‌se vio impulsada por ⁠una oleada de apoyo apasionado y contó con el factor sorpresa a su favor al vencer a España ​y Portugal en su camino a las semifinales, pero es probable que resulte difícil repetir esa hazaña esta vez.

(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond; editado en español por Javier Leira)