Cancillería anunció guía y requisitos para hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026

Cancillería publicó los requisitos para los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026.

La Cancillería anunció la guía y los requisitos para los hinchas que viajen al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina, en busca de la cuarta estrella de su historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará inicialmente en Estados Unidos en la fase de grupos, en Dallas y Kansas City, aunque el certamen también podría llevarlo hacia México y/o Canadá según sus resultados.

La Copa del Mundo se desarrollará en 16 sedes de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio, por lo que los fanáticos que se trasladen hacia Norteamérica deberán cumplir una serie de cuestiones para evitar problemas legales o incluso deportaciones. Todo está listo oficialmente que la máxima cita del fútbol global empiece en su 23° edición.

La guía de Cancillería para los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026

La Dirección General de Asuntos Consulares y la Red de consulados argentinos en Estados Unidos, México y Canadá elaboraron Guías de Recomendaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Estas guías brindan información y recomendaciones generales, particularidades para la estadía en las distintas ciudades, así como los procedimientos para el ingreso a los estadios en los que se disputarán los partidos.

Se recuerda que es responsabilidad de los interesados, antes de emprender su viaje, revisar la información relevante tanto para el ingreso como para la circulación en los países de destino, consultando en todo caso con las representaciones diplomáticas y/o consulares de los países que prevean visitar, y de aquellos en los que vayan a realizar escalas.

Estados Unidos

México

Canadá

La Selección Argentina ya se instaló en Kansas para la Copa del Mundo.

Una por una: todas las sedes del Mundial 2026

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Los amistosos de Argentina previos al Mundial