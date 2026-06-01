Una Australia sólida aspira a volver a las instancias decisivas del Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Con pocos astros en su plantilla pero siempre dispuesta a dar batalla, Australia llega al Mundial con la mente puesta en otra participación ‌en las rondas eliminatorias, aunque lo ‌hace acosada por las habituales dudas sobre si tiene la calidad ofensiva necesaria para poner en aprietos a los mejores equipos.

Los Socceroos se han acostumbrado a clasificar para la máxima competición del fútbol, en la que participaron los últimos seis torneos y alcanzaron los octavos de final por segunda vez en Qatar hace cuatro años.

A pesar de la escasez de jugadores de talla mundial, hicieron historia ​en Qatar bajo la ⁠dirección del entrenador Graham Arnold, al ganar varios partidos por primera vez ‌tras clasificarse a duras penas en la repesca intercontinental.

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Gracias a ⁠un torneo ampliado a 48 equipos, la clasificación ⁠para Norteamérica fue relativamente sencilla bajo la dirección del DT Tony Popovic, que tuvo el tiempo suficiente para planificar.

Los aficionados locales tienen grandes expectativas, pero Australia se ⁠encuentra en un grupo complicado con los coanfitriones Estados Unidos, una ​Turquía resurgente y Paraguay, cuartofinalista en 2010.

La plantilla de ‌Popovic no cuenta con más jugadores de ‌élite que la de Arnold, pero tiene una actitud similar.

"No es que ⁠lo esperemos, sino que realmente creemos que podemos llegar más lejos que cualquier otro equipo de los Socceroos anterior", dijo a Reuters el veterano centrocampista Jackson Irvine.

Desde que sustituyó a Arnold a mitad del ciclo del Mundial, Popovic ha ampliado ​su búsqueda ‌de talentos.

Si bien cuenta con veteranos como el portero Mat Ryan, el grupo está repleto de debutantes en la Copa Mundial y jóvenes promesas como el lateral Jordan Bos y el extremo Nestory Irankunda.

Un candidato de última hora para conseguir una plaza fue el exinternacional sub-20 ⁠italiano Cristian Volpato, que juega en el Sassuolo de la Serie A y, como ciudadano con doble nacionalidad cambió su lealtad a Australia la semana pasada.

Los Socceroos conservan la misma fuerza física y tenacidad que tenían con Arnold, pero están aún más comprometidos con la estructura y la organización defensiva bajo el mando de Popovic.

Eso puede resultarles útil durante la fase de grupos, pero podría ser menos efectivo en las ‌rondas eliminatorias, cuando marcar goles suele ser más difícil.

Australia se las ha arreglado sin un delantero centro destacado desde que Tim Cahill estuvo en su mejor momento y carece de mediocampistas de primer nivel para servir a sus limitados atacantes.

Hay mucha expectativa en torno a Irankunda, de 20 años, y al delantero Mohamed Toure, de ‌22, quienes han impresionado en sus respectivos clubes de la segunda división inglesa.

Puede que sea demasiado esperar que lleven a Australia a los octavos de final con una ráfaga ‌de goles, pero ⁠el exdelantero de los Socceroos Archie Thompson cree que el dúo nacido en África puede destacarse.

"Estos jóvenes jugadores son un factor ​determinante", dijo Thompson, quien anotó 28 goles en 54 partidos internacionales, a Reuters.

"Podrían irrumpir en la escena mundial y dominar. O tal vez necesiten otro Mundial cuando estén más curtidos".

Con información de Reuters