El seleccionador de Bélgica insiste en que Lukaku está en vías de recuperación

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Eliminatorias europeas - Grupo J - Bélgica contra Gales

El estado físico y la forma del máximo goleador de ‌Bélgica, Romelu Lukaku, ‌no suscitan ninguna preocupación antes del Mundial, insistió el seleccionador Rudi García, en vísperas del partido de preparación del martes contra Croacia.

Lukaku, de 33 años, fue convocado para la selección ​belga con ⁠miras al torneo de este mes en ‌Canadá, México y Estados Unidos, ⁠a pesar de haber ⁠disputado solo una hora de fútbol oficial esta temporada.

Lukaku no fue titular con ⁠el Nápoles, disputó siete partidos como ​suplente y marcó solo ‌un gol en Verona ‌en febrero. El delantero está en ⁠Bélgica desde marzo recuperándose de una lesión en el tendón de la corva.

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Pero su papel como máximo ​goleador del ‌país, con 89 goles en 124 partidos, hizo que García se arriesgara con su estado físico, y el seleccionador está satisfecho ⁠con su decisión.

"Nunca he visto a un jugador tan motivado como él", dijo García en una rueda de prensa el lunes. "No me preocupa la lesión de Romelu, pero ha jugado muy poco".

"Está mejor de lo que ‌esperaba y marca muchos goles en los entrenamientos. Pero también es lógico que aún no esté listo para ser titular. Todavía le queda mucho para poder ‌jugar los 90 minutos, pero podría salir como suplente".

Bélgica debuta en el Grupo G ‌el 15 ⁠de junio contra Egipto en Seattle, antes de enfrentarse a ​Irán y Nueva Zelanda.

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición en español de Javier López de Lérida)