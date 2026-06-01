Noruega se impone 3-1 a Suecia antes del Mundial y con Haaland en las tribunas

Por Philip O'Connor
1 jun (Reuters) - Noruega cerró sus preparativos para el Mundial en casa con una contundente victoria por 3-1 sobre su vecina Suecia el lunes, en un momento en que el país vive una ola de éxito deportivo poco habitual fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Con el delantero Erling Haaland observando desde la grada, Jorgen Strand Larsen marcó dos goles, intercalados por un golazo del extremo Antonio Nusa, para poner el 3-0 en el marcador en la primera parte.
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Un gol de Alexander Isak para los suecos en la segunda parte no logró empañar el entusiasmo de la afición noruega, que espera con ilusión su primera fase final del Mundial masculino en 28 años.
"Siento que solo tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, seguir disfrutando y pronto será divertido", dijo un radiante Nusa tras el final del encuentro.
Los noruegos arrollaron a unos suecos a la deriva y se enfrentarán a Marruecos en un amistoso en Nueva Jersey el domingo antes de comenzar su andadura en el Grupo I del Mundial, donde se medirán a Irak, Senegal y Francia.
Para la Suecia de Graham Potter, que disputará el Grupo F contra Túnez, Japón y Países Bajos, el partido fue para olvidar, ya que mostraron un bajo nivel de juego.
Con información de Reuters