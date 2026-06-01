FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Grupo I - Noruega - Israel

Por Philip ​O'Connor

1 jun (Reuters) - Noruega cerró sus preparativos para el Mundial en casa ‌con una ‌contundente victoria por 3-1 sobre su vecina Suecia el lunes, en un momento en que el país vive una ola de éxito deportivo poco habitual fuera de los ​Juegos Olímpicos de ⁠Invierno.

Con el delantero Erling Haaland ‌observando desde la grada, ⁠Jorgen Strand Larsen marcó ⁠dos goles, intercalados por un golazo del extremo Antonio Nusa, para poner el ⁠3-0 en el marcador ​en la primera parte.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un gol ‌de Alexander Isak ‌para los suecos en la segunda ⁠parte no logró empañar el entusiasmo de la afición noruega, que espera con ilusión su primera ​fase ‌final del Mundial masculino en 28 años.

"Siento que solo tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo desde hace mucho ⁠tiempo, seguir disfrutando y pronto será divertido", dijo un radiante Nusa tras el final del encuentro.

Los noruegos arrollaron a unos suecos a la deriva y se enfrentarán a Marruecos en ‌un amistoso en Nueva Jersey el domingo antes de comenzar su andadura en el Grupo I del Mundial, donde se medirán a Irak, Senegal ‌y Francia.

Para la Suecia de Graham Potter, que disputará el Grupo F contra ‌Túnez, Japón ⁠y Países Bajos, el partido fue para olvidar, ya ​que mostraron un bajo nivel de juego.

Con información de Reuters