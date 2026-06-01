Caso Agostina Vega: las tres preguntas que tiene que responder la Justicia, mientras se conocen los resultados de la autopsia

El femicidio de Agostina Vega conmociona a la Argentina. La adolescente de 14 años estuvo desaparecida una semana hasta que fue encontrada sin vida este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la Ciudad de Córdoba. Por el hecho, hay un único detenido y sospechoso: Claudio Gabriel Barrelier (33), expareja de Melisa Heredia, madre de la víctima. Ahora, la Justicia deberá responder si el acusado actuó solo o acompañado, qué sucedió el día que la joven fue citada en su domicilio y el móvil del crimen.

Esta tarde se conocieron los primeros resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Vega. Los especialistas sostuvieron que el hecho se dio entre las 23 horas del sábado 23 de mayo y las 5 de la mañana del domingo 24. El informe sostiene que la adolescente fue abusada sexualmente y luego asfixiada de manera manual. Ante esta situación, la fiscalía cambió la carátula de privación ilegítima de la libertad e imputó a Barrelier por femicidio.

De acuerdo al análisis forense, la adolescente tenía daños severos en los órganos internos y las vísceras. Además, investigan si el desmembramiento se realizó con un cuchillo de cocina u otro tipo de herramienta.

Quién mató a Agostina Vega y qué sucedió en la casa de Berriler

Para la fiscalía, el asesinato de Vega ocurrió en la vivienda del presunto femicida, ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico. El fiscal Raúl Garzón indicó que aún queda por aclarar por qué Agostina se encontraba en la casa del detenido. "Para nada la investigación está terminada, y tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Y por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”, afirmó el funcionario judicial.

De todas maneras, la fiscalía logró reconstruir el recorrido de la menor durante la noche de su desaparición. Quedó constatado que tomó un remis desde su casa en el barrio General Mosconi hasta barrio Cofico, que se encontró con el acusado y ambos ingresaron a la casa de este. Los investigadores intentar determinar qué pasó en las horas previas al asesinato, cuánto tiempo permaneció Agostina en la vivienda de Barrelier y qué dinámica terminó en su muerte.

La Justicia también deberá establecer cómo fue cometido el crimen, qué elementos se usaron y en qué condiciones se descartó el cuerpo de la joven. Uno de los datos de la causa es que un domo policial registró el ingreso del detenido a la zona donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente, el lunes 25 alrededor de las 11:45 y habría salido de allí unos 30 minutos después, según informó La Voz.

Además, el entrecruzamiento de datos de las antenas telefónicas permitió ubicar el celular del acusado en ese mismo sector durante ese periodo de tiempo. Otra cámara lo registró cargando un balde de 20 litros y bolsas de consorcio a un Ford Ka negro. En paralelo, los investigadores hallaron pruebas en la vivienda de Barrelier. Allí se detectaron manchas de sangre y paredes lavadas con lavandina, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se produjo en ese lugar.

Los rastrillajes en Ampliación Ferreyra también forman parte de los próximos pasos. Se busca recuperar restos y evidencias que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos. El análisis de cámaras de seguridad y datos de geolocalización vinculó al Ford Ka negro con la zona del hallazgo, lo que constituye un elemento central en la causa.

Cuál fue el móvil del femicidio

Una de las mayores incógnitas del caso es el móvil del femicidio. El fiscal Garzón evitó dar hipótesis sobre el motivo del asesinato, pese a que todavía no lograron esclarecer qué desencadenó el femicidio y por qué la chica estaba ese día en la casa de Barrelier. “Es una niña que llegó al lugar voluntariamente, entre comillas, porque es una niña. Hasta dónde llegó por persuasión, engaño o los motivos que sean, es lo que la causa va a aclarar”, señaló.

Se estima que la pericia sobre los teléfonos secuestrados, los testimonios y la evidencia recolectada en los cuatro allanamientos que se realizaron en los últimos días en la vivienda del imputado permitirán establecer el móvil del femicidio. Se busca esclarecer qué vínculo tenía con el acusado y si existió un tipo de engaño o manipulación para llegar hasta el lugar donde la habrían matado.

El imputado registraba antecedentes judiciales por un episodio que ocurrió en mayo de 2025, cuando una ex pareja de él escapó semidesnuda de la misma casa ubicada sobre la calle Juan del Campillo.

¿Hay cómplices?

Si bien Barrelier es el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el asesinato de la joven. La familia de Agostina, especialmente su abuelo y su padre, manifestaron públicamente su sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.

En este sentido, uno de los puntos a esclarecer es cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka negro, una mujer con la que el acusado mantenía un vínculo sentimental. El vehículo habría sido usado para trasladar los restos de la menor y fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.

Otras de las incógnitas tiene que ver con las personas que se encontraban en la vivienda del detenido. Garzón explicó que Barrelier ocupada un sector delantero de la propiedad, mientras que las otras se encontraban más al fondo del terreno. Teniendo en cuenta esto, los investigadores buscan determinar quiénes estaban presentes en el lugar la noche del crimen, qué pudieron haber visto y si tenían noción de lo ocurrido.