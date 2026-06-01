El secreto tecnológico de la pelota del Mundial: por qué se carga como un celular antes de salir a la cancha

Trionda incorporará un sistema de sensores inteligentes que debe recargarse.

La tecnología va a tener un rol todavía más fuerte en el Mundial 2026 y uno de los cambios más llamativos estará dentro de la propia pelota. El nuevo balón oficial desarrollado por Adidas deberá cargarse antes de cada partido como si fuera un celular, ya que incorporará un sistema de sensores inteligentes pensado para asistir a los árbitros y al VAR en tiempo real.

La pelota, llamada TRIONDA, fue diseñada para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su principal innovación es la incorporación de la tecnología “Connected Ball”, un sistema que registra movimientos, impactos y rotaciones con una precisión milimétrica. Gracias a esta información, los árbitros podrán recibir alertas instantáneas sobre offsides ajustados, posibles manos y otras jugadas polémicas.

Cómo funciona la tecnología que lleva dentro la pelota

Dentro de la pelota se encuentra un chip suspendido en el centro geométrico mediante soportes elásticos. El dispositivo integra un acelerómetro y un giroscopio capaces de capturar datos a una frecuencia de 500 veces por segundo. Esa velocidad permite detectar incluso contactos mínimos que muchas veces resultan imperceptibles para el ojo humano o para las cámaras tradicionales.

Toda esa información se transmite de manera inalámbrica hacia antenas instaladas alrededor de los estadios. Luego, los datos se combinan con las imágenes de las cámaras de seguimiento y con los sistemas de fuera de juego semiautomático que utilizará la FIFA durante el torneo. El objetivo es mejorar la precisión de las decisiones arbitrales y reducir el margen de error en jugadas determinantes.

Para que ese sistema funcione sin interrupciones, las pelotas deberán permanecer cargadas antes de cada encuentro. Los utileros las colocarán sobre bases de carga por inducción electromagnética, un mecanismo similar al que utilizan muchos smartphones actuales. La batería interna alimenta el chip y garantiza la transmisión continua de datos durante los 90 minutos reglamentarios, el tiempo adicional y posibles prórrogas.

Dentro de la pelota se encuentra un chip suspendido en el centro.

Cuántas pelotas habrá disponibles durante cada partido

Según la información difundida, cada partido contará con alrededor de 20 balones oficiales preparados y completamente cargados. Si alguno pierde energía o presenta problemas en la transmisión de datos, podrá ser reemplazado de inmediato por otro sincronizado con la infraestructura tecnológica del estadio.

La versión profesional utilizada en el Mundial será diferente a la que llegará a las tiendas. Aunque mantendrá el mismo diseño exterior, el modelo comercial no incluirá sensores ni necesitará recarga eléctrica. Además, la TRIONDA presentará una estructura de apenas cuatro paneles, una característica que busca mejorar la estabilidad en vuelo y la precisión de los remates.