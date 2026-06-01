Costa Rica regularizará a miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia

Costa Rica aprobó la creación de una categoría especial migratoria para miles de personas de Cuba y Colombia, Nicaragua y Venezuela que hayan pedido refugio en los últimos 12 años, informó el lunes la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del país centroamericano, dos meses después de firmar un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados de terceros países.
La nueva medida beneficia con estatus regular y permiso de trabajo a migrantes de esos cuatro países, sobre todo de Nicaragua, quienes viven en Costa Rica en condiciones migratorias irregulares, debido a la incapacidad institucional del país para resolver la masiva cantidad de peticiones de refugio, informó la DGME.
Aunque las autoridades costarricenses no respondieron de inmediato la petición de Reuters de una cifra aproximada de posibles beneficiarios, ha sido pública la abundancia de solicitudes de refugio pendientes. En septiembre de 2025 había 193.300 migrantes en espera de respuesta a su petición, publicó el medio nicaragüense Confidencial citando cifras oficiales.
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"La selección de las poblaciones obedece a que cuentan con situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público en países de origen y se determina la necesidad de que se establezcan mecanismos orientados a la protección", explicó la DGME en un comunicado.
Los beneficiarios deben haber solicitado la condición de refugiado entre el 1 de junio de 2014 y 7 de mayo de 2026 y haber residido en el país en ese período. Se incluye también a quienes les fue denegada la protección, agrega el comunicado. Los interesados deberán tramitar su petición a partir del 1 de septiembre y durante un año, con la posibilidad de obtener el estatus por plazos renovables de dos años.
La presencia de esta población migrante se suma a grupos de extranjeros que han llegado deportados desde Estados Unidos a un ritmo de hasta 25 por semana y pueden optar por un estatus legal temporal, en ejecución de un acuerdo firmado a fines de marzo por el ahora expresidente Rodrigo Chaves.
Con información de Reuters