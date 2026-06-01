Costa Rica regularizará a miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia

Migrantes nicaragüenses esperan para solicitar refugio en Costa Rica debido a los disturbios que se están produciendo en su país en la oficina de migración de San José, Costa Rica

Costa ​Rica aprobó la creación de una categoría especial migratoria para miles de personas de Cuba y Colombia, ‌Nicaragua y Venezuela ‌que hayan pedido refugio en los últimos 12 años, informó el lunes la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del país centroamericano, dos meses después de firmar un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados de terceros países.

La nueva medida beneficia ​con estatus regular ⁠y permiso de trabajo a migrantes de esos ‌cuatro países, sobre todo de Nicaragua, quienes ⁠viven en Costa Rica en ⁠condiciones migratorias irregulares, debido a la incapacidad institucional del país para resolver la masiva cantidad de peticiones de ⁠refugio, informó la DGME.

Aunque las autoridades costarricenses ​no respondieron de inmediato la petición ‌de Reuters de una cifra ‌aproximada de posibles beneficiarios, ha sido pública la ⁠abundancia de solicitudes de refugio pendientes. En septiembre de 2025 había 193.300 migrantes en espera de respuesta a su petición, publicó el medio nicaragüense ​Confidencial citando ‌cifras oficiales.

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"La selección de las poblaciones obedece a que cuentan con situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público en países de origen y se determina la necesidad de que ⁠se establezcan mecanismos orientados a la protección", explicó la DGME en un comunicado.

Los beneficiarios deben haber solicitado la condición de refugiado entre el 1 de junio de 2014 y 7 de mayo de 2026 y haber residido en el país en ese período. Se incluye ‌también a quienes les fue denegada la protección, agrega el comunicado. Los interesados deberán tramitar su petición a partir del 1 de septiembre y durante un año, con la posibilidad de obtener el estatus por plazos ‌renovables de dos años.

La presencia de esta población migrante se suma a grupos de extranjeros que han llegado ‌deportados desde Estados ⁠Unidos a un ritmo de hasta 25 por semana y pueden optar por un ​estatus legal temporal, en ejecución de un acuerdo firmado a fines de marzo por el ahora expresidente Rodrigo Chaves.

Con información de Reuters