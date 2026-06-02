Eduardo Feinmann cruzó en vivo a Pablo Rossi.

El femicido de Agostina Vega conmocionó no solo a Córdoba, sino a todo el país. El cuerpo de la joven de 14 años fue encontrado el sábado 30 de mayo, tras una semana de búsqueda (estaba desaparecida desde el 23). Esto desde luego contó con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, tanto locales o provinciales como nacionales.

Muchos noticieros se hicieron presentes en el lugar de los hechos, mientras que programas de todo tipo analizaron las pruebas que hoy existen (incluyendo la detención de Claudio Barrelier, el único sospechoso que hay actualmente), recogiendo testimonios diversos y dando su opinión sobre el caso. Un ejemplo de ello se dio en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en A24, aunque el primero de ellos hizo un planteo que escandalizó al segundo, por lo cual tuvo que ubicarlo en vivo y en directo.

Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en Córdoba.

Feinmann ubicó en vivo a Pablo Rossi

Al momento de hablar sobre lo acontecido, Rossi hizo una deferencia que llamó la atención de muchos en el estudio: "Hay que saber si habían establecido relaciones sexuales antes". Si bien uno de los panelistas mencionó que "ese es un punto", pero que sin embargo "no importa" y hasta lo tildó de "curiosidad", fue Feinmann quien le paró el carro de forma tajante: "No importa, eso es estupro siempre".

"No importa cuántas veces antes (tuvieron relaciones), en una menor de 14 años no existe el consentimiento, Pablo querido. Eso es estupro", le señaló con el semblante serio el reconocido periodista. Sin embargo, Rossi no se tomó para nada bien ese comentario: "¿Pero quién está hablando de consentimiento? Pará, pará, me ponés cosas que no estoy diciendo". "Pero no importa", insistió Feinmann. "No, no. A vos no te importa. A mí me importa el contexto general", aseveró su compañero.

"¿Cómo me vas a poner a mí que yo digo que hay consentimiento? Te estoy diciendo que estaba en una fragilidad esa criatura, posiblemente entregada a un tipo... Lo que están investigando es si la habían entregado a un chacal de estas características", concluyó.

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