China patrulla las aguas de Taiwán tras diálogo sobre frontera marítima entre Japón y Filipinas

Las banderas de China y Taiwán.

Por Joe Cash y ​Ben Blanchard

PEKÍN/TAIPÉI, 1 jun (Reuters) - La Guardia Costera china dijo el lunes que había llevado a cabo patrullas de "cumplimiento de la ley" ‌en aguas al este de ‌Taiwán, en respuesta a los planes de Japón y Filipinas de iniciar negociaciones para la delimitación de fronteras marítimas, que se solapan con zonas reclamadas por China.

Taiwán condenó la medida, pero dijo que solo avistó dos buques chinos al sureste de su territorio, los cuales no entraron en aguas restringidas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Japón y Filipinas anunciaron la semana pasada que ​iniciarían conversaciones formales sobre ⁠la delimitación de la frontera marítima de la zona económica ‌exclusiva y la plataforma continental entre ambos países "de conformidad ⁠con el derecho internacional".

La delimitación implica el ⁠proceso jurídico y cartográfico de definir una frontera entre dos regiones o países.

Aunque no dieron detalles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo ⁠el viernes que la zona abarcaba aguas al este de ​Taiwán, que Pekín considera su propio territorio, y ‌añadió que dichas conversaciones son "completamente ilegales, ‌nulas y sin efecto".

En un comunicado, la Guardia Costera china dijo ⁠que una flotilla había llevado a cabo una patrulla de conformidad con la ley al este de Taiwán, aunque no especificó dónde exactamente.

"Se trata de una medida necesaria adoptada en respuesta al anuncio ​unilateral de Japón ‌y Filipinas de iniciar negociaciones para la delimitación de la frontera marítima en las aguas al este de la isla china de Taiwán", señaló.

"Instamos a Japón y a Filipinas a que cesen inmediatamente todas las acciones ilegales que vulneran los ⁠derechos e intereses soberanos de China".

La Guardia Costera de Taiwán dijo que había vigilado con su propio buque a dos embarcaciones chinas que operaban al sureste de su isla Orchid, en el océano Pacífico, y condenó a China por afirmar que llevaba a cabo "actividades de aplicación de la ley".

"No se debe infringir la soberanía de la República de China", dijo en ‌un comunicado, utilizando el nombre oficial de Taiwán. "Estamos firmemente comprometidos con la defensa de la soberanía nacional y con garantizar la seguridad de nuestras aguas".

Las embajadas de Filipinas y Japón en Pekín no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

A última hora del domingo, el Ministerio de ‌Asuntos Exteriores de Taiwán denunció los comentarios de China.

"China no tiene derecho a interferir en la soberanía territorial de Taiwán ni en sus derechos soberanos sobre ‌sus zonas marítimas ⁠pertinentes", dijo.

Taiwán dice que buques y aviones de combate chinos operan alrededor de la isla casi a diario, ​a veces acompañados por buques de la Guardia Costera china.

Con información de Reuters