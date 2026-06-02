Atenta la Selección Argentina: Austria ganó su primer amistoso de preparación para el Mundial 2026

Un rival de la Selección Argentina en fase de grupos obtuvo un gran triunfo apenas días antes del comienzo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: en un duelo amistoso disputado en Viena, Austria venció por 1 a 0 a Túnez. A pesar de que jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos debido a la expulsión de Konrad Laimer a los 37 minutos del primer tiempo, el combinado europeo logró imponerse gracias al tanto de Marcel Sabitzer en el complemento.

Este fue el primer compromiso de preparación del conjunto que dirige técnicamente el alemán Ralf Rangnick previo al certamen; el próximo 11 de junio enfrentará a Guatemala ya en suelo norteamericano, a tan solo cinco días de su debut frente a Jordania. Luego, en la segunda jornada, se cruzará con la 'Albiceleste' de Lionel Scaloni, que ya se encuentra concentrada en Kansas y que siguió de cerca el encuentro pensando en uno de sus futuros contrincantes.

El resumen de la victoria de Austria ante Túnez en un amistoso de preparación para el Mundial

Austria había iniciado con varios referentes desde el arranque. Entre los titulares estuvieron Alaba, Arnautovic y Sabitzer. La única ausencia inesperada fue la de Christoph Baumgartner, quien sufrió una molestia física durante la entrada en calor y quedó fuera de la convocatoria.

el desarrollo había quedado marcado por la expulsión de Konrad Laimer a los 37 minutos de la primera parte. El defensor vio la tarjeta roja tras cortar con la mano una acción manifiesta de gol, una jugada que obligó al equipo europeo a modificar su planteo durante buena parte del partido.

El segundo tiempo presentó un escenario distinto para Austria. Con un futbolista menos desde antes del descanso, el entrenador alemán decidió mover el banco y sacar a varios de sus nombres más importantes, entre ellos David Alaba y Marko Arnautovic, con el objetivo de reorganizar el funcionamiento del equipo y sostener el partido en inferioridad numérica.

Los cambios dieron resultado y el conjunto local encontró la diferencia en un momento clave de la noche. Stefan Posch avanzó por el sector derecho y envió un centro preciso que encontró a Marcel Sabitzer dentro del área. El mediocampista resolvió con calidad y convirtió el único gol del encuentro.

Sabitzer anotó el único gol del partido a los 63 minutos.

Con la ventaja en el marcador, los europeos administraron mejor los tiempos y lograron reducir los riesgos. Túnez fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos y no consiguió encontrar los caminos para llegar al empate. La capacidad para sostenerse en un contexto adverso fue uno de los aspectos más destacados del vencedor, en una actuación que seguramente siguió de cerca el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial