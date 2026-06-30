Mbappé marca un doblete y Francia se mete en octavos de final con cómodo triunfo 3-0 sobre Suecia

Kylian Mbappé marcó dos tantos en la goleada de Francia 3-0 sobre Suecia el martes por los dieciseisavos de final del Mundial, y ahora enfrentará a Paraguay.
Francia mantuvo su récord perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos.
Mbappé abrió el marcador en el minuto 45, recortando desde la izquierda y lanzando un potente disparo que se coló por el segundo palo.
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Michael Olisé se convirtió en asistente al minuto 53, cuando habilitó a Bradley Barcolá, que remató al ángulo superior con un potente remate de derecha para poner el 2-0.
Mbappé sentenció la victoria en el minuto 74, tras otro pase incisivo de Olisé por la izquierda, al sacar un disparo con efecto que superó al portero.
De esta forma, sumó su gol 18 en 18 partidos en Mundiales, 10 de ellos -una cifra récord-, en choques de instancias eliminatorias. Quedó a un tanto de Lionel Messi, el máximo artillero de todos los tiempos.
Con información de Reuters