La selección paraguaya de fútbol consiguió este martes una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al eliminar a Alemania, en una definición por penales. El país está de fiesta y el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este miércoles en reconocimiento al logro de la selección.

Tuit del presidente de Paraguay, Santiago Peña

"¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado, carajo!!", tuiteó Santiago Peña después del histórico triunfo paraguayo.

El histórico triunfo de la Selección de Paraguay

Paraguay venció a Alemania por los 16vos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En el primer tiempo se puso en ventaja con un gol de Julio Enciso, que llegó tras una gran jugada colectiva.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el jugador del Arsenal inglés Kai Havertz conectó de cabeza un centro para poner el empate. Ya en el tiempo suplementario, Alemania había metido un gol de cabeza que lo ponía en ventaja, pero el tanto fue anulado por una falta al arquero Orlando Gill, determinada después de una llamada del VAR al árbitro del partido.

Los penales: Gill fue el héroe

El héroe definitivo de la tanda de penales fue el Orlando Gill, quien actualmente ataja en San Lorenzo de Almagro: le atajó un penal a Havertz y otro a Nick Woltemade, mientras que Jonathan Tah tiró otro penal por arriba del travesaño. En Paraguay, erraron el delantero Antonio Sanabria y el defensor Fabián Balbuena.

Los encargados de convertir sus lanzamientos desde el tiro penal en el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro fueron Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda y José Canale, responsable de meter el gol definitorio con el que Paraguay hizo historia. Minutos después, el Presidente anunció que el martes será feriado.