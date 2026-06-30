Noruego Odegaard vive un sueño antes del partido contra Costa de Marfil

El capitán de Noruega, Martin Odegaard, ganó la Premier League con el Arsenal en mayo y llegó a la final de la Liga de Campeones, pero el centrocampista afirma que el momento álgido de su carrera llegará el martes, cuando su selección se enfrente a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial.
Odegaard, quien debutó en la máxima categoría noruega con tan solo 15 años, lideró a Noruega hacia su primer Mundial desde 1998, donde ganó sus dos primeros partidos para pasar de la fase de grupos, lo que le ha llevado a enfrentarse a la selección africana con una plaza en octavos de final en juego.
Cuando la cadena TV2 le preguntó qué le diría a su yo más joven, el jugador de 27 años esbozó una amplia sonrisa.
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"Le habría dicho que es algo enorme, vivir el sueño de disputar la fase final del Mundial; es fantástico, una sensación enorme y maravillosa", dijo.
Tras 28 años de ausencia de la competición, Odegaard, Erling Haaland y compañía han cautivado a su nación, y sus aficionados han convertido su celebración del "remo" vikingo en uno de los temas de conversación del torneo.
"Gracias por todo el apoyo que recibimos, por todo el cariño que sentimos, por el optimismo y por todo lo que vemos. Les agradecemos de corazón. Y esperamos poder darles aún más motivos para animarnos y disfrutar juntos. Así que, de verdad, gracias por todo el apoyo", dijo Odegaard en un mensaje dirigido a sus aficionados.
El seleccionador Stale Solbakken realizó cambios radicales en su equipo para el último partido de la fase de grupos frente a Francia, con el fin de garantizar que Odegaard y el resto de jugadores estuvieran bien descansados para el duelo ante Costa de Marfil.
"Llevamos tanto tiempo soñando con esto, con poder disputar un partido en la fase final, un partido importante con la oportunidad de avanzar", dijo Odegaard, quien añadió que probablemente volvería a haber una celebración al estilo del remo sobre el terreno de juego si Noruega sale victoriosa.
Con información de Reuters