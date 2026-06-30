Noruego Odegaard vive un sueño antes del partido contra Costa de Marfil

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Noruega

El capitán de Noruega, Martin Odegaard, ganó la Premier League con el Arsenal en mayo ‌y llegó a la ‌final de la Liga de Campeones, pero el centrocampista afirma que el momento álgido de su carrera llegará el martes, cuando su selección se enfrente a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial.

Odegaard, quien debutó en la máxima categoría noruega con tan ​solo 15 años, ⁠lideró a Noruega hacia su primer Mundial desde ‌1998, donde ganó sus dos primeros partidos para ⁠pasar de la fase de ⁠grupos, lo que le ha llevado a enfrentarse a la selección africana con una plaza en octavos de final ⁠en juego.

Cuando la cadena TV2 le preguntó qué ​le diría a su yo más ‌joven, el jugador de 27 ‌años esbozó una amplia sonrisa.

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"Le habría dicho que ⁠es algo enorme, vivir el sueño de disputar la fase final del Mundial; es fantástico, una sensación enorme y maravillosa", dijo.

Tras 28 años de ausencia de ​la ‌competición, Odegaard, Erling Haaland y compañía han cautivado a su nación, y sus aficionados han convertido su celebración del "remo" vikingo en uno de los temas de conversación del torneo.

"Gracias por todo ⁠el apoyo que recibimos, por todo el cariño que sentimos, por el optimismo y por todo lo que vemos. Les agradecemos de corazón. Y esperamos poder darles aún más motivos para animarnos y disfrutar juntos. Así que, de verdad, gracias por todo el apoyo", dijo Odegaard en ‌un mensaje dirigido a sus aficionados.

El seleccionador Stale Solbakken realizó cambios radicales en su equipo para el último partido de la fase de grupos frente a Francia, con el fin de garantizar que Odegaard y el resto de ‌jugadores estuvieran bien descansados para el duelo ante Costa de Marfil.

"Llevamos tanto tiempo soñando con esto, con poder disputar un partido ‌en la ⁠fase final, un partido importante con la oportunidad de avanzar", dijo Odegaard, quien añadió ​que probablemente volvería a haber una celebración al estilo del remo sobre el terreno de juego si Noruega sale victoriosa.

Con información de Reuters