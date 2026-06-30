Lo que se siente es difícil de explicar, dice paraguayo Gómez tras eliminar por penales a Alemania

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay

El ​capitán Gustavo Gómez dijo emocionado el lunes que no tenía palabras para explicar ‌el momento que ‌vivía la selección de Paraguay, minutos después de dar la sorpresa y eliminar por penales a Alemania para meterse en los octavos de final del Mundial.

Paraguay sigue adelante tras vencer a Alemania 4-3 por ​penales, luego de ⁠empatar 1-1 en tiempo reglamentario en ‌un intenso partido disputado en Boston, ⁠en una tanda en ⁠la que el arquero Orlando Gill le detuvo dos remates a sus adversarios.

"La sensación que ⁠se siente es difícil de explicar", ​dijo Gómez a la transmisión ‌oficial. "Estoy muy orgulloso de ‌este plantel, de estos compañeros".

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"Yo rescato la ⁠unión, este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentar cualquier situación".

Paraguay llegó a las instancias de eliminación directa tras haber ​clasificado ‌como uno de los ocho mejores terceros, en una campaña que comenzó de la peor manera posible, con una derrota 4-1 ante Estados Unidos ⁠en el debut.

"La base de este grupo es la humildad, el trabajo, intentar siempre mejorar, queremos tener un equipo sólido en todos los sentidos", señaló.

"En el fondo, Alemania sabía que si nos quería ganar tenía que sudar sangre, ‌que íbamos a vender muy muy cara la derrota", agregó.

Por su parte Gill, el héroe de la "albirroja", se mostró emocionado por la clasificación y por la talla del rival ‌al que dejaron en el camino.

"Es una emoción inmensa", señaló.

"Fue un partido muy complicado, pero supimos ‌aguantarlo (...) Es ⁠un privilegio, eliminamos a un campeón".

En la próxima ronda, el elenco ​sudamericano se medirá con el ganador de la llave del martes entre Francia y Suecia.

Con información de Reuters