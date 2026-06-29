Rolando Graña contó lo que ocurrirá con Adorni.

Javier Milei anunció este último domingo 28 de junio a Diego Santilli como su nuevo jefe de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni por el sinfín de escándalos que lo rodean desde hace ya varios meses.

La renuncia del exvocero presidencial fue aceptada por el Presidente, razón por la cual quien hasta ahora fungía como ministrio del Interior lo reemplazará en el puesto, aunque no lo librará esto del seguimiento mediático ni de las investigaciones por parte de la Justicia.

Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

Un ejemplo de ello lo dio Rolando Graña con su más reciente editorial en GPS, donde señaló esto mismo y hasta brindó algunos detalles de lo que ocurrirá con Adorni ahora que ya no es funcionario público.

¿Qué dijo Rolando Graña sobre el futuro de Adorni?

"Adorni ya es historia", expuso primeramente el reconocido periodista, definiéndolo luego como "un mentiroso, al menos un mentiroso, si es que no también un corrupto".

Con relación a esto último, explicó que "uno de los motivos que definió la salida de Adorni" es que "venía caminando a ritmo acelerado, posiblemente para antes de la feria judicial, una pericia contable que lo iba a dejar al borde de la indagatoria".

En ese sentido, añadió: "Ya desde Comodoro Py le habían explicado al Gobierno que nadie iba a protegerlo, iba a mirar para otro lado o iban a aplicar el famoso freezer". De este modo, el conductor detalló que Manuel Adorni no solo seguirá estando en boca de todos en ese estrato, sino que además su situación podría ser cada vez más sensible.