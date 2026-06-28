Por qué le dicen "Pajarito" a Federico Valverde: la historia detrás del apodo al futbolista de la Selección de Uruguay

Federico Valverde durante la Copa América 2024, como seleccionado de Uruguay. (Crédito de foto: AFP)

Federico Valverde se ha consolidado como uno de los mediocampistas más determinantes y dinámicos del planeta. Nacido en Montevideo, Uruguay, el futbolista nacido en 1998 que defiende actualmente la camiseta del Real Madrid, donde su despliegue físico y su brutal pegada lo convirtieron en una pieza inamovible del esquema blanco y en uno de los grandes referentes de la plantilla. Sin embargo, detrás del imponente atleta que domina los estadios europeos, existe una historia de superación que comenzó bajo un alias mucho más frágil y pequeño.

El origen de un vuelo: de Pajarito a Halcón

El apodo de "Pajarito" acompaña al uruguayo desde sus primeros pasos en las divisiones infantiles. Fueron sus entrenadores de la infancia quienes comenzaron a llamarlo de esa manera al verlo jugar, maravillados por la ligereza con la que se movía en el campo; daba la sensación física de que volaba sobre el terreno de juego. A pesar de su indiscutible talento, el camino no fue sencillo. Durante su adolescencia, Valverde sufrió un bache en su desarrollo físico que lo relegó al banco de suplentes en Peñarol, llevándolo a la frustración e incluso a pensar en abandonar el fútbol profesional.

Fue el respaldo constante de su madre lo que le impidió tirar la toalla. Con el tiempo, recuperó el protagonismo y llamó la atención de los cazatalentos del Real Madrid. Al llegar a España, los informes médicos iniciales reflejaban un físico sumamente delgado, pero el club apostó por su evolución. Aunque en sus inicios aceptaba el alias con naturalidad, su transformación física y futbolística en el primer equipo madrileño llevó a una evolución de su identidad. Su madurez en la cancha provocó que la prensa y los aficionados cambiaran el "Pajarito" por el de "Halcón", marcando el nacimiento de un jugador maduro y dominante.

Federico Valverde festeja un gol frente a Inglaterra. (Crédito de foto: AFP)

El presente de Valverde con la Celeste

En la actualidad, Federico Valverde ejerce como el líder futbolístico y espiritual de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo. El combinado celeste se encuentra en plena disputa de la fase de grupos, arrastrando una enorme tensión de cara a la última jornada de su grupo.

El conjunto charrúa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final en un partido definitivo frente a un rival directo del grupo. Tras un par de compromisos donde Valverde manejó los hilos del mediocampo y buscó el arco con sus característicos remates de larga distancia, el capitán busca firmar su primer gol en el torneo para asegurar el boleto a la siguiente ronda.