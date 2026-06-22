Uruguay sacará a las calles de Montevideo blindados del Ejército donados por Estados Unidos

El gobierno de Uruguay sorprendió con un anuncio: sacará a la calle para hacer tareas de seguridad interior vehículos blindados donados por Estados Unidos al Ejército en distintos barrios de Montevideo, como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra "el crimen organizado". "A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", se defendió el presidente, Yamandú Orsi, dirigente de la coalición Frente Amplio.

La medida fue confirmada por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, realizada el pasado 18 de junio. Según explicó el funcionario, su cartera trabaja junto al Ministerio de Defensa en un acuerdo que se encuentra en una etapa avanzada y que permitirá que, en los próximos días, comiencen a operar vehículos Mamba del Ejército en zonas donde actualmente se desarrollan los operativos "Dominio" y "Atenea".

Negro señaló que serán doce unidades las que quedarán bajo la órbita de la Policía y que patrullarán áreas de Montevideo con mayores índices de criminalidad. El ministro detalló además que el operativo "Atenea" está basado en tareas de inteligencia policial orientadas a prevenir homicidios, mientras que "Dominio" apunta a un despliegue territorial focalizado en barrios específicos, como ocurrió recientemente en Marconi.

Los blindados fueron donados por Estados Unidos

Los vehículos Mamba forman parte de una donación realizada por el gobierno de Estados Unidos al Ejército uruguayo. A fines de marzo se concretó la entrega de la última unidad, en un acto que contó con la presencia del embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi. En total, Uruguay recibió 14 blindados valuados en aproximadamente 11 millones de dólares. La asistencia había sido anunciada en julio de 2024, durante la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden.

La adquisición se financió mediante la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) del Departamento de Estado de Estados Unidos y contó con la colaboración del Comando Sur estadounidense, además de organismos uruguayos vinculados a la defensa.