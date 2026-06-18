Enzo Fernández puede cambiar de club en medio del Mundial 2026: el acuerdo con Real Madrid

Mientras la Selección Argentina concentra toda su atención en el Mundial 2026, una noticia procedente de Europa amenaza con convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado de pases. Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, habría alcanzado un principio de acuerdo contractual con Real Madrid, que ya prepara una oferta millonaria para intentar sacarlo de Chelsea.

El futuro de Enzo podría definirse antes de lo esperado. Según reveló el periodista especializado en transferencias Nicolò Schira, el mediocampista argentino ya tendría un arreglo de palabra con Real Madrid para firmar un contrato de larga duración hasta 2032.

La información generó un fuerte impacto tanto en Inglaterra como en España, especialmente porque las negociaciones avanzan mientras el futbolista se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El club merengue, ahora bajo la conducción de José Mourinho, considera a Fernández una pieza clave para liderar la renovación del mediocampo y está dispuesto a realizar una importante inversión para concretar su incorporación.

El deseo de Enzo Fernández y la influencia de Mourinho

El interés de Real Madrid por el campeón del mundo no surgió de manera repentina. Desde hace meses, la dirigencia madridista sigue de cerca la evolución del ex River Plate y Benfica, quien se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League.

Según medios españoles, Mourinho identificó a Fernández como su prioridad absoluta para reforzar la mitad de la cancha. El entrenador portugués considera que el argentino reúne las condiciones ideales para convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto deportivo.

A esto se suma un factor que en Valdebebas consideran determinante: el propio futbolista nunca ocultó su admiración por la ciudad de Madrid. Meses atrás, Fernández había reconocido públicamente su afinidad con la capital española. “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid porque me recuerda a Buenos Aires”, expresó en declaraciones que tuvieron una gran repercusión en Inglaterra.

Chelsea fija condiciones para negociar

Pese al interés del Real Madrid, la operación está lejos de ser sencilla. Chelsea no pretende desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y ya estableció una valoración cercana a los 120 millones de euros.

La cifra coincide prácticamente con el monto que el conjunto londinense desembolsó para ficharlo desde Benfica a comienzos de 2023, luego de su destacada actuación en el Mundial de Qatar. Desde Stamford Bridge mantienen una postura firme: escucharán ofertas, pero únicamente si las condiciones económicas satisfacen las expectativas del club.

Además, el entrenador Xabi Alonso considera que ningún jugador debe permanecer en el plantel si no está completamente comprometido con el proyecto deportivo. Esa situación podría facilitar una negociación si el deseo de Fernández es cambiar de aire.

La estrategia del Real Madrid para cerrar el fichaje

En la dirigencia madridista creen que existe una oportunidad concreta para avanzar. Por ese motivo, ya trabajan en una propuesta económica que permita acercar posiciones con Chelsea.

La intención es acelerar los tiempos y cerrar la incorporación antes de que finalice el mercado de pases, evitando que otros gigantes europeos entren en la puja por el argentino.

La llegada de Enzo Fernández encajaría perfectamente en la estrategia reciente del club, enfocada en rejuvenecer la plantilla con futbolistas de proyección internacional y capacidad para marcar diferencias durante la próxima década.

El Mundial 2026, escenario ideal para potenciar su valor

Mientras los clubes negocian, Fernández continúa concentrado en la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Cada actuación del mediocampista en la Copa del Mundo podría incrementar aún más su cotización y fortalecer la postura negociadora de Chelsea.

A sus 25 años, el ex River atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Consolidado como una pieza fundamental para Lionel Scaloni y seguido por algunos de los clubes más poderosos del planeta, su futuro aparece como una de las grandes incógnitas del mercado.