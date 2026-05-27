El Parlamento de Hungría aprueba una ley para mantener la pertenencia a la Corte Penal Internacional

El Parlamento húngaro aprobó el miércoles una ley para mantener la pertenencia del país a la Corte Penal Internacional, revirtiendo así una decisión tomada en 2025 por el Gobierno de Viktor Orbán.
El Gobierno de Orbán decidió retirarse de la CPI, alegando que el tribunal se había vuelto "político". El actual primer ministro, Peter Magyar, que derrotó a Orbán en las elecciones parlamentarias del mes pasado, se comprometió a detener el proceso de retirada y a mantener a Hungría en la CPI.
La Corte Penal Internacional se creó hace más de dos décadas para juzgar a los acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El Gobierno de Orbán anunció la retirada en abril de 2025, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegara a Hungría para una visita de Estado en un inusual viaje al extranjero, desafiando una orden de detención de la CPI. Hungría rechazó la idea de detener a Netanyahu y calificó la orden de "descarada".
La legislación aprobada el miércoles establecía: "En interés de la paz y la seguridad internacionales, y para la protección de los derechos humanos, es (...) necesario que quienes cometieron los peores crímenes internacionales rindan cuentas ante un tribunal internacional".
La ley establece que es necesario mantener la participación de Hungría en la CPI.
Con información de Reuters