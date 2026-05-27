El Parlamento de Hungría aprueba una ley para mantener la pertenencia a la Corte Penal Internacional

Vista exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos

El Parlamento húngaro aprobó el miércoles una ley para mantener ‌la pertenencia del ‌país a la Corte Penal Internacional, revirtiendo así una decisión tomada en 2025 por el Gobierno de Viktor Orbán.

El Gobierno de Orbán decidió retirarse de la CPI, alegando ​que el ⁠tribunal se había vuelto "político". El actual ‌primer ministro, Peter Magyar, ⁠que derrotó a Orbán ⁠en las elecciones parlamentarias del mes pasado, se comprometió a detener el ⁠proceso de retirada y a mantener ​a Hungría en la ‌CPI.

La Corte Penal ‌Internacional se creó hace más de ⁠dos décadas para juzgar a los acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y ​genocidio.

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El ‌Gobierno de Orbán anunció la retirada en abril de 2025, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ⁠llegara a Hungría para una visita de Estado en un inusual viaje al extranjero, desafiando una orden de detención de la CPI. Hungría rechazó la idea de detener a Netanyahu y calificó ‌la orden de "descarada".

La legislación aprobada el miércoles establecía: "En interés de la paz y la seguridad internacionales, y para la protección de los derechos humanos, ‌es (...) necesario que quienes cometieron los peores crímenes internacionales rindan cuentas ante un ‌tribunal internacional".

La ⁠ley establece que es necesario mantener la participación de ​Hungría en la CPI.

Con información de Reuters