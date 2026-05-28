ALERTA por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Niebla en Santa Fe.

La niebla vuelve a convertirse en protagonista en gran parte del territorio santafesino y condiciona el inicio de la jornada, anticipó el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las primeras horas de este jueves 28 de mayo de 2026 presentan un escenario típico del otoño avanzado: baja visibilidad, aire húmedo y un descenso marcado de la temperatura. La situación impacta en corredores viales y accesos urbanos, donde las condiciones pueden complicar la circulación.

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En la ciudad del monumento a la bandera, el jueves comenzó con presencia de neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Según el pronóstico disponible, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, mientras que la mínima será de 9 grados.

Hacia la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los porcentajes de lluvia se mantienen entre 0% y 10% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias, según el SMN.

Pronóstico de Rosario.

El viernes las temperaturas subirán levemente hasta los 20 grados de máxima, con nubosidad variable, mientras que el sábado volverían los bancos de niebla durante parte del día y una baja térmica con máxima de 17 grados.

Qué pasa con el clima este jueves en la ciudad de Santa Fe

La capital provincial presenta un panorama similar, según anticipó el SMN. Durante la mañana de este jueves también se registran bancos de niebla y visibilidad reducida, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima estimada de 18 grados.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y escasas posibilidades de precipitaciones, que también se ubican entre 0% y 10%.

Pronóstico de Santa Fe.

Para el viernes se prevé una mejora relativa con una máxima cercana a los 20 grados, mientras que el sábado podría reaparecer la neblina en algunos momentos del día.

Las recomendaciones por niebla: qué tener en cuenta

La niebla suele convertirse en uno de los fenómenos más traicioneros durante el otoño y el invierno. La reducción brusca de la visibilidad puede afectar tanto el tránsito urbano como la circulación en rutas provinciales y nacionales.

Entre las principales recomendaciones figuran: