RDC dice que su delegación para el Mundial cumple con los protocolos de EEUU contra el ébola

FOTO DE ARCHIVO. Jugadores de República Democrática del Congo celebran su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA tras el partido final de las eliminatorias interconfederaciones contra Jamaica, en el Estadio Guadalajara, Guadalajara, México

República Democrática ​del Congo dijo que su federación nacional de fútbol y la FIFA han confirmado que su delegación para el Mundial cumple con ‌los protocolos estadounidenses relacionados con ‌el brote de ébola, lo que allana el camino para que el equipo participe en el torneo.

Un responsable del equipo había declarado el sábado que los preparativos continuarían según lo previsto a pesar del requisito estadounidense de que las personas completaran un periodo de aislamiento de 21 días antes de entrar en el país.

Estados Unidos coorganiza la Copa Mundial, ​que se celebra del ⁠11 de junio al 19 de julio, con Canadá y México.

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La ‌Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada de ⁠un riesgo "muy alto" de que la cepa ⁠Bundibugyo del ébola se propague a nivel nacional en República Democrática del Congo (RDC), donde se cuentan más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas ⁠notificadas hasta la fecha.

Las autoridades congoleñas afirmaron que su federación (FECOFA) ​había mantenido conversaciones con la FIFA esta semana ‌y que la delegación cumplía ahora plenamente ‌con los protocolos de salud y seguridad, lo que incluye la ⁠cancelación de una concentración de entrenamiento en Kinsasa y el traslado de los preparativos al extranjero.

"Aplaudo a la FECOFA y a la FIFA por actuar con rapidez y decisión para tomar esta determinación responsable y ​razonable", declaró ‌el miércoles la embajadora de RDC en Estados Unidos, Yvette Kapinga Ngandu, en un comunicado.

"Los leopardos están preparados, están a salvo y no tengo ninguna duda de que Estados Unidos acogerá a este equipo con los brazos abiertos."

Reuters se ha puesto en contacto ⁠con la FIFA para recabar sus comentarios.

La mayoría de los miembros de la plantilla residen en Europa, lo que reduce el riesgo de exposición directa, mientras que los miembros del cuerpo técnico que partieron de Kinsasa a principios de este mes completarán al menos 21 días en Europa antes de viajar a EEUU, de acuerdo con las directrices sanitarias estadounidenses.

"El Gobierno de la República ‌Democrática del Congo ha hecho todo lo que estaba en su mano para garantizar que lleguen a Estados Unidos preparados, protegidos y listos para competir", declaró el ministro de Deportes, Didier Budimbu.

Las autoridades también expresaron su preocupación por los aficionados que consiguieron entradas para el Mundial pero no han podido obtener ‌visados para Estados Unidos debido a restricciones administrativas, y añadieron que se están manteniendo conversaciones con la FIFA sobre posibles reembolsos.

La selección congoleña, que participa en ‌su primer Mundial en ⁠52 años, tendrá su base en Houston. Iniciará su andadura en el Grupo K contra Portugal el 17 de ​junio, antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y a Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

Con información de Reuters