Cómo juega Marruecos, de sorpresa en Qatar 2022 a una realidad en el Mundial 2026

La Selección de Marruecos es una de las grandes candidatas en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 después de haber hecho historia en Qatar 2022. Esta vez contará con aún más figuras que se destacan en sus clubes y que no dejarán pasar la oportunidad para lucirse en el torneo internacional. De la mano de Mohamed Ouahbi, quien reemplazó a Walid Regragui -DT en la edición anterior-, después de ganar el certamen Sub 20.

Su mejor participación fue justamente de la mano de este último en Qatar donde alcanzaron las semifinales y perdieron a manos de Francia. Sin embargo, en el duelo por el tercer puesto ante Croacia no pudieron ganar y quedaron cuartos. En total fueron seis veces la que disputaron el campeonato mundial y ahora buscarán demostrar que no fueron una sorpresa hace cuatro años y son toda una realidad.

Cómo le fue a Marruecos en los Mundiales a lo largo de la historia

Su primera participación tuvo lugar recién en 1970 donde no pasó la fase de grupos y recién volvió a la Copa del Mundo en México 1986 donde no pudo avanzar de los octavos de final. Tanto en Estados Unidos 1994 (23°) como en Francia 1998 (18°) no superaron la fase de grupos y lo mismo sucedió en Rusia 2018 (27°). En 2022 fue la gran revelación, estuvo muy cerca de meterse en la final cayendo 2 a 0 ante Francia y luego perdió con Croacia por 2 a 1.

Cabe destacar que, en 1966, se unió a otros 14 países africanos, quienes llevaron a cabo un boicot retirándose de las Eliminatorias. La FIFA exigió que el clasificatorio continental sea más largo de lo que hoy conocemos para tener una oportunidad de Repechaje contra Asia u Oceanía. De esta manera, no participaron y recién debutaron cuatro años más tarde en México.

Marruecos en el Mundial 2022 eliminando a Portugal

Así juega Marruecos

El seleccionado marroquí será sin dudas uno de los más difíciles de enfrentar en el Mundial 2026. La estructura táctica trabajada desde hace años la perfilan como una de las más peligrosas. De la mano de Ouahbi no saldría del 4-1-4-1, aunque el esquema podría variar de acuerdo al rival aprovechando a los laterales pero también defendiendo replegando rápido a los defensores e incomodando también de contra.

La conjunción de defensa-ataque hacen que sea no sólo un muro sino también uno de los equipos a temer, principalmente para los integrantes del Grupo C del torneo. Brasil, Escocia y Haití serán los primeros en jugar contra él, por lo que tendrán que hacerle frente en la fase inicial. Su participación en certámenes continentales tanto a nivel mayor como juvenil lo perfilan para dar pelea también en Estados Unidos, Canadá y México.

Con talento individual y juego colectivo, el elenco africano nunca se achicó cuando tuvo que medirse ante otros seleccionados en Qatar 2022. En dicha ocasión venció a Bélgica, España -por penales- y Portugal demostrando ser la gran sorpresa. El último éxito fue en la Copa Africana de Naciones después de que la Confederación de dicho continente le otorgue el título descalificando a Senegal.en marzo de este año.

La lista de Marruecos para el Mundial 2026

Quién es la figura de Marruecos para el Mundial 2026

Uno de los más experimentados es Achraf Hakimi, quien lideró al equipo en Qatar 2022 y fue una de las principales estrellas. En el arco está el experimentado Yassine Bounou, hombre del Al-Hilal de Arabia Saudita y quien disputaría su última Copa del Mundo. Claro que, no hay que descartar a Othmane Maamma, quien viene de brillar en el Mundial Sub 20 disputado en Chile y con 20 años ilusiona s su país.

Achraf Hakimi, figura de Marruecos de cara al Mundial 2026

La historia de Marruecos en los Mundiales

1930 (Uruguay): No existía el seleccionado.

1934 (Italia): No existía el seleccionado.

1938 (Francia): No existía el seleccionado.

1950 (Brasil): No lo jugó.

1954 (Suiza): No lo jugó.

1958 (Suecia): No lo jugó.

1962 (Chile): No se clasificó.

1966 (Inglaterra): Se retiró.

1970 (México): Fase de grupos (14°)

1974 (Alemania): No se clasificó.

1978 (Argentina): No se clasificó.

1982 (España): No se clasificó.

1986 (México): Octavos de final (11°).

1990 (Italia): No se clasificó.

1994 (Estados Unidos): Fase de grupos (23°)

1998 (Francia): Fase de grupos (18°)

2002 (Corea y Japón): No se clasificó.

2006 (Alemania): No se clasificó.

2010 (Sudáfrica): No se clasificó.

2014 (Brasil): No se clasificó.

2018 (Rusia): Fase de grupos (27°).

2022 (Qatar): 4°.

El fixture de Marruecos en el Mundial 2026