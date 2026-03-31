La “curiosa” estrategia de Marruecos para ganar el Mundial 2030

Marruecos quiere destacarse en el Mundial que lo tendrá como organizador junto a España y Portugal

Organizar un mundial requiere de una enorme planificación; es por ello que la FIFA suele presentar sus sedes con un elevado grado de anticipación con el fin de que ningún detalle quede pendiente por hacer. Algo que Marruecos también puso en marcha, pero en lo deportivo y con el fin de gestar una importante camada de jugadores que se destaquen en el plano internacional y así soñar con una posible coronación.

La intención es mantener y potenciar lo que se obtuvo en el campeonato mundial sub-20 del 2025, en donde el conjunto marroquí derrotó a la selección argentina por 2-0 en la final, la federación comenzó a aplicar un plan que no pasa desapercibido para el mundo del fútbol. Uno que consiste en captar jóvenes talentos como si se trataran incorporaciones de un equipo.

“Hay que intentar que no se nos escape nadie”, expresó Rabie Takassa, ojeador de la selección de Marruecos, en la temporada 2022. El paso de los años expuso que en este 2026 se llevó a cabo la nacionalización de seis jugadores en apenas 13 días. “Colapsó la plataforma de cambios de nacionalidad de la FIFA. Los jugadores que cambiaron de nacionalidad provienen de Bélgica y Países Bajos, todos menores de 20 años”, señalaron desde el diario Marca de España.

El listado de nombres se compone de jugadores como Rayane Bounida (Ajax / 2006), Saif Eddien Lazar (Genk / 2006), Benjamin Khaderi (PSV / 2007), Ayoub Ouarghi (Feyenoord / 2008), Oualid Agougil (Utrecht / 2005) y Sami Bouhoudane (PSV / 2008). No obstante, las “incorporaciones” no se van a detener allí porque hay intenciones de sumar a dos jugadores más. “Esperan que Thiago Pitarch de Real Madrid y Ayyoub Bouaddi de Lille decidan en los próximos meses a quién representar”, profundiza el medio español.

Sin embargo, el joven jugador del Madrid es uno que podría llegar a presentar la primera noticia negativa para este proceso de captación de talentos que Marruecos intenta llevar a cabo. “Mi sueño es debutar con la absoluta”, expresó en un video que fue difundido por la Selección Española Masculina de Fútbol. “Estoy muy contento con todo lo que estoy viviendo. Es un sueño que ahora mismo estoy cumpliendo”, agregó.

Las nuevas reglas que la FIFA implementará en el Mundial 2026 y que se quedarán

Cada tanto, la FIFA aplica una serie de modificaciones al reglamento con el fin de que el desarrollo de los partidos sea atractivo para los hinchas y aquellas personas que se acercan a un evento masivo como es el mundial. Algunos de estos cambios se quedan para siempre y otros son retocados porque en la práctica no arrojaron el resultado que se esperaba o los propios jugadores fueron los que rechazaron la implementación al sentir que les provocaba un problema.

De cara al certamen que se celebrará entre Canadá, Estados Unidos y México, van a ser posibles unas cinco modificaciones. La primera es que un jugador tendrá 10 segundos para abandonar el campo de juego en un cambio. Si lo hace en un tiempo mayor, su reemplazante tendrá que esperar un minuto. La segunda apunta contra los arqueros, que dispondrán de cinco segundos para realizar el saque de arco o, de lo contrario, le van a regalar un córner al rival.

Mientras que la tercera apunta a la atención médica con el fin de que la misma quede reservada para casos muy particulares. El jugador que la reciba y pretenda regresar deberá esperar 60 segundos. Por otro lado, el VAR va a tener permitido analizar las tarjetas amarillas que decanten en una expulsión y aquellas decisiones arbitrales en las que sancionen un córner que no fue. Esta última fue muy bien recibida por los equipos porque permite cierta justicia deportiva. Además, se ratificó que las listas de convocados al Mundial por cada selección deben componerse de 26 nombres.