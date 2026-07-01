Jonatan Viale reveló cuál es la "urgencia" que tiene el Gobierno.

Manuel Adorni dejó su puesto como jefe de Gabinete este último fin de semana, algo que anunció mediante una extensa carta en su cuenta oficial de X. Para reemplazarlo ya asumió oficialmente Diego Santilli, aunque en ese mismo acto Javier Milei dio una nueva (quizá última) muestra de apoyo a su exvocero: se fundió en un abrazo triple tanto con él como con el "Colorado".

En diversos medios de comunicación señalaron que la salida de Adorni podría acabar con la sangría que hay en el Gobierno, sobre todo en lo que a su credibilidad respecta. Uno de ellos fue Jonatan Viale, quien también habló acerca de dónde debe poner el foco ahora el jefe de Estado.

Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete.

Jonatan Viale habló del próximo paso de Javier Milei

Durante su último programa en Radio Rivadavia, Jonatan Viale puso en tela de juicio si lo de Manuel Adorni es algo que quedó en el pasado: "Resuelto el tema Adorni creo, no lo tengo tan claro, por momentos siento que no terminó el tema Adorni". De todos modos, prosiguió: "Resuelto el tema Adorni, ahora deben ocuparse de la gente, de la billetera totalmente olvidada en estos tiempos".

Para darle mayor sustento a eso, señaló: "En el trabajo de Equipo Mide aparece un dato fundamental: impacto del ajuste. ¿Qué estás haciendo para llegar a fin de mes?". Al respecto, desagregó: "35% redujo gastos, 21% se atrasó en pagar cuentas o deudas, 19% pidió dinero o se endeudó, 8% usó ahorros y 17% no cambió sus comportamientos".

"Más fácil, ocho de cada diez argentinos o achicaron gastos; o se atrasaron con pagos; o pidieron dinero prestado; o rompieron el chanchito", resumió, para luego hacer un cierre: "Esta es la urgencia que tiene ahora el Gobierno de Javier Milei".