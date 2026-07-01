Susana Giménez le suelta la mano a Milei.

Susana Giménez no esquivó el tema. Antes de subirse a un avión rumbo a Miami para ver a la Selección Argentina, la conductora fulminó con una frase corta y contundente al ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La diva viajó el lunes 29 de junio para presenciar el partido de Argentina ante Cabo Verde. "Voy a ver a Messi… voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay", contó entusiasmada antes de embarcar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en diálogo con Farándula Show.

¿Qué opinó Susana Giménez sobre la salida de Manuel Adorni?

Pero cuando le preguntaron por la salida del funcionario, cambió el tono. "No me importa… Por suerte se fue. ¡Una vergüenza!", lanzó sin filtro desde la zona de embarque. La frase resonó horas después de que el Gobierno concretara el recambio en la Jefatura de Gabinete.

Manuel Adorni presentó su renuncia el sábado 27 de junio ante el presidente Javier Milei. Lo hizo acorralado tras admitir que había ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, una confesión que hizo dos semanas antes y que desató presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Apenas dos meses antes, en abril, el propio Adorni había asegurado ante el Poder Legislativo que "nunca existió ocultación alguna" de su patrimonio. La contradicción se profundizó con la difusión de viejos videos en los que el funcionario hablaba de inversiones en criptomonedas, lo que puso en entredicho sus explicaciones recientes sobre el origen de los fondos.

El gobierno ya lo reemplazó

El escándalo llevó a que Milei designara el domingo 28 a Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete. Santilli asumió en reemplazo del funcionario de 46 años, que llevaba más de tres meses en el ojo de la tormenta por compras de inmuebles y viajes onerosos posteriores a su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

Susana Giménez destrozó a Adorni.

La Justicia, la oposición y aliados del Gobierno exigen todavía conocer el origen del dinero no declarado. Las críticas de figuras como Giménez. una de las voces más identificadas con el electorado libertario, reflejan el impacto público de un escándalo que mantiene al oficialismo bajo presión mientras avanza la investigación judicial.