Credencial provisoria de PAMI: cómo descargarla y qué cambió en el trámite

La credencial provisoria de PAMI ahora se descarga completamente por internet.

Los afiliados de PAMI ya pueden gestionar la credencial provisoria de manera online y utilizarla en farmacias, clínicas y consultorios de todo el país. El organismo actualizó recientemente los requisitos de validación para obtener el documento digital, en medio del esquema que eliminó la entrega presencial de nuevas credenciales plásticas.

La medida apunta especialmente a jubilados y pensionados que perdieron su tarjeta, tienen la credencial deteriorada o se incorporaron recientemente a la obra social. Desde ahora, el trámite puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet y el documento descargado tiene la misma validez que la versión física.

Qué credenciales de PAMI siguen siendo válidas

Desde la obra social aclararon que quienes todavía conservan la credencial plástica tradicional pueden seguir utilizándola sin problemas para acceder a prestaciones médicas y comprar medicamentos. Sin embargo, el sistema actual también reconoce otras modalidades digitales y provisorias.

Actualmente, son válidas la credencial física original, la digital disponible en la app Mi PAMI, la provisoria con código QR y la provisoria tipo ticket. En cambio, dejaron de tener validez las credenciales provisorias antiguas sin QR y los modelos anteriores emitidos por el organismo.

La actualización forma parte de un esquema de seguridad informática implementado para reforzar la protección de los datos personales y clínicos de los afiliados.

Cómo descargar la credencial provisoria de PAMI

El trámite se realiza de forma remota desde la página oficial de PAMI y puede hacerlo tanto el titular como un familiar. Para completar la descarga de la credencial provisoria con QR hay que seguir una serie de pasos obligatorios.

Primero, tenés que ingresar al sitio oficial del organismo destinado a la emisión de credenciales provisorias. Después, completar el número de afiliación y seleccionar el sexo registrado en el DNI.

El trámite online exige cargar el número de trámite del DNI vigente.

Luego, el sistema solicitará el número de documento y el número de trámite del DNI. Este último dato debe cargarse exactamente como figura en la tarjeta física y consta de 11 dígitos. Se trata de un requisito incorporado recientemente por el área de sistemas del organismo.

Por qué PAMI ahora pide el número de trámite del DNI

La incorporación del número de trámite responde a un cambio implementado para reforzar los mecanismos de validación de identidad. Según explicaron desde la obra social, el objetivo es mejorar la seguridad del sistema.

Con esta modificación, el organismo busca garantizar que la credencial sea emitida únicamente a personas correctamente identificadas dentro del padrón previsional. Además, el nuevo sistema permite verificar los datos de manera más precisa antes de generar el documento con código QR.

Cuánto tiempo dura la credencial provisoria

Uno de los puntos más importantes para los afiliados es que la credencial provisoria con QR no tiene vencimiento. Esto significa que puede descargarse, imprimirse y utilizarse en cualquier momento sin necesidad de renovarla periódicamente.

El documento mantiene la misma validez administrativa que la credencial física tradicional y que la versión digital disponible en la aplicación oficial. Por eso, puede presentarse ante médicos, farmacias y centros de salud habilitados en todo el país.

Las credenciales antiguas sin código QR ya no tienen validez administrativa.

Qué pasa si no tenés el número de trámite del DNI

PAMI también contempló situaciones de personas que tienen documentos antiguos o dificultades para completar la validación online. En esos casos, el trámite digital no podrá finalizarse porque el sistema exige obligatoriamente el número de trámite de 11 dígitos.

Para quienes se encuentren en esa situación, la alternativa disponible es generar la credencial provisoria ticket en las terminales de autogestión instaladas en agencias y Unidades de Gestión Local. Allí, el sistema emite el comprobante en papel de manera inmediata y sin necesidad de cargar el número de trámite del DNI.