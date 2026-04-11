Estafas virtuales a jubilados: las recomendaciones de PAMI para protegerse

Las cuentas oficiales de PAMI tienen tilde de verificación junto al nombre.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una advertencia ante el aumento de estafas digitales en las que delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales para engañar a afiliados y robar información personal. La situación se da en un contexto de mayor uso de canales online para realizar trámites y consultas.

Según se informó, estas cuentas fraudulentas suelen ofrecer supuestos beneficios, bonos o gestiones rápidas. En este sentido, es importante señalar que las cuentas oficiales de PAMI tienen tilde de verificación junto al nombre. Ese es el primer y más importante filtro. Si una cuenta no tiene ese símbolo, no es oficial, aunque use el logo y el nombre del organismo.

Cómo identificar cuentas oficiales

Desde el organismo detallaron varias pautas clave para reconocer perfiles auténticos y evitar caer en engaños:

Las cuentas oficiales cuentan con la tilde de verificación junto al nombre. Ese es el distintivo principal que otorga la red social tras validar la identidad del organismo.

Ese es el distintivo principal que otorga la red social tras validar la identidad del organismo. Tienen un historial de publicaciones sostenido en el tiempo. No son cuentas creadas hace una semana. Publican regularmente desde hace meses o años.

No son cuentas creadas hace una semana. Publican regularmente desde hace meses o años. Poseen una gran cantidad de seguidores. Las cuentas oficiales de PAMI tienen miles o cientos de miles de seguidores, no apenas unos pocos cientos.

Las cuentas oficiales de PAMI tienen miles o cientos de miles de seguidores, no apenas unos pocos cientos. Difunden información institucional clara y consistente. Los comunicados son profesionales, con redacción cuidada y datos chequeables.

En cambio, los perfiles falsos suelen ser recientes, con poca actividad, seguidores comprados y mensajes genéricos o llenos de faltas de ortografía.

Qué datos nunca pide PAMI

El organismo nunca solicita claves bancarias ni pagos por mensaje privado. Esa es una regla de oro. PAMI no pide por WhatsApp, Facebook o Instagram:

Números de clave bancaria.

Claves de la tarjeta de débito.

Pagos adelantados para acceder a un beneficio.

Datos de cuentas bancarias fuera de sus canales oficiales (web o app).

Cualquier mensaje que pida ese tipo de información es fraudulento. No respondas. No hagas clic en enlaces. Bloqueá y reportá la cuenta.

El organismo nunca solicita claves bancarias ni pagos por mensaje privado.

4 recomendaciones para protegerte

No ingreses a enlaces dudosos. Los estafadores suelen enviar links que imitan la página de PAMI pero redirigen a sitios falsos para robar tus datos. No brindes información confidencial fuera de los canales oficiales. La única web oficial es pami.org.ar. La única app es Mi PAMI, disponible en Google Play y App Store. Verificá siempre la fuente. Antes de compartir datos, chequeá que el perfil tenga la tilde de verificación y que el mensaje sea consistente con la comunicación institucional. Desconfiá de ofertas demasiado buenas. "Bono de $500.000", "ayuda extraordinaria", "trámite exprés". Si suena demasiado fácil o demasiado generoso, probablemente es una estafa.

Qué hacer ante una posible estafa

En caso de sospecha o si ya compartiste datos, actuá rápidamente: