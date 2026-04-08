PAMI pañales 2026: el paso a paso para seguir la entrega a domicilio

PAMI entrega hasta 90 pañales mensuales gratis con orden médica.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sumó la función "Mis entregas" en la app Mi PAMI para seguir los pañales a domicilio. Estado en tiempo real, historial de pedidos y hasta 90 unidades mensuales gratis con orden médica.

Los pañales y apósitos forman parte de las prestaciones médicas del organismo. Están destinados a afiliados que cuenten con indicación médica para su uso. El acceso a estos insumos requiere prescripción previa de un profesional de la salud.

Cómo es la entrega a domicilio

El suministro es totalmente gratuito y se realiza mediante envío a domicilio. Así se evita que los beneficiarios tengan que trasladarse a una agencia para retirarlos.

Cualquier mayor de 18 años puede recibir el envío en el domicilio. No tiene que ser el titular. Si hay un familiar o cuidador en la vivienda, puede recibir el pedido sin problemas.

Los envíos se efectúan mensualmente, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.

Qué documentación se necesita

Cada seis meses, o ante cambios en el módulo o la cantidad requerida, el médico debe emitir una receta que incluya:

Diagnóstico del paciente

Módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.)

Cantidad mensual necesaria

Domicilio y datos de contacto del afiliado

Una vez aprobado el pedido, la entrega se realiza directamente en el domicilio registrado en PAMI.

La nueva función "Mis entregas" en Mi PAMI

La principal novedad en la aplicación Mi PAMI es la incorporación de la sección “Mis entregas”. Esta función permite monitorear el estado de los envíos de pañales y apósitos en tiempo real. Los afiliados pueden saber si el pedido está en preparación, fue despachado, se encuentra en camino o si ya fue entregado.

La nueva función "Mis entregas" muestra el estado del pedido en tiempo real.

La sección tiene dos apartados principales:

Solicitudes: muestra los envíos en curso.

Historial: permite revisar entregas anteriores.

Además del estado logístico, la plataforma brinda detalles sobre el contenido del paquete y el domicilio registrado. Así se puede verificar que la cantidad y el tipo de insumos coincidan con la prescripción médica vigente.

Paso a paso para seguir tu entrega

Ingresá a Mi PAMI desde la app oficial o la web. Buscá la sección “Mis entregas” en el menú principal. Revisá el estado actual de tu pedido en “Solicitudes”. Si querés ver entregas anteriores, andá al apartado “Historial”. Verificá que el contenido del paquete y el domicilio sean correctos.

Qué hacer si hay problemas con el envío

Ante inconvenientes con el envío o dudas sobre la fecha de recepción, los afiliados tienen varias opciones:

Comunicarse al 138 (línea gratuita de PAMI)

Usar los canales digitales oficiales (web o app)

Acercarse a una agencia de PAMI para recibir asistencia personalizada

Desde el organismo destacaron que la herramienta busca modernizar el sistema, mejorar la trazabilidad y reducir trámites innecesarios. El objetivo es ofrecer información clara y accesible sobre cada entrega.