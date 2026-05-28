El futbolista "menos conocido" del Mundial se vuelve viral con la ayuda de un "influencer" argentino

FOTO DE ARCHIVO: El defensa de Nueva Zelanda Tim Payne patea el balón en la primera mitad del partido contra EEUU en el Estadio TQL, Cincinati, EEUU

​El perfil en redes sociales del defensa neozelandés Tim Payne ha explotado en ‌los últimos días después ‌de que un influencer argentino decidiera que era el jugador menos conocido de la Copa Mundial.

Valen Scarsini, conocido como "elscarso" en Instagram y TikTok, publicó un video en el que animaba a su audiencia a dar "me gusta", ​comentar y seguir ⁠la cuenta del defensa del Wellington Phoenix ‌y de los All Whites.

En cuestión ⁠de un par de ⁠días, la cuenta de Instagram de Payne pasó de 4.715 seguidores a 660.000, superando al primer ⁠ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ​a la estrella de rugby de ‌los All Blacks Ardie ‌Savea y al propio Scarsini.

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"Me preguntaba por ⁠qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano", dijo Payne en un mensaje a Scarsini.

"¡Gracias por el cariño! Gracias, ​hermano".

Payne fue ‌noticia en 2020, durante la pandemia del COVID-19, cuando rompió la cuarentena en Australia y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol por ⁠llevarse un carrito de golf para dar una vuelta con un compañero de equipo. Posteriormente, fue multado con 700 dólares australianos (498 dólares estadounidenses) por un tribunal de Sídney, según reportes de prensa.

El versátil jugador de 32 años ha mantenido un ‌perfil relativamente bajo desde entonces y buscará aumentar sus ya 50 internacionalidades con Nueva Zelanda en la Copa Mundial, tras haber sido convocado por Darren Bazeley para el torneo.

Nueva Zelanda, la ‌selección con peor clasificación del Mundial según el ranking FIFA, abre su campaña contra Irán en Los ‌Ángeles el ⁠15 de junio y también se enfrentará a Egipto y Bélgica en ​el Grupo G.

(1 dólar = 1,4043 dólares australianos)

Con información de Reuters