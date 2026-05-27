La Rioja avanza en el desarrollo y fortalecimiento de proyectos vinculados al sector minero, en un contexto donde la provincia busca consolidar nuevas inversiones y ampliar el potencial productivo en distintas regiones del interior. En ese marco, el Gobierno provincial mantuvo una reunión de trabajo con empresarios y referentes del área para analizar el estado de los proyectos de prospección y exploración que se desarrollan en zonas estratégicas del territorio riojano.

Según se informó, los resultados preliminares obtenidos en esta etapa fueron considerados positivos y abren la posibilidad de avanzar hacia nuevas fases de exploración geológica. Las muestras recolectadas durante los trabajos de campo permitieron profundizar los estudios técnicos sobre el potencial minero de la región y continuar evaluando la viabilidad de futuros desarrollos.

Además del análisis técnico, uno de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado al impacto económico y social que podrían generar los proyectos en las comunidades cercanas. En ese sentido, se abordaron aspectos relacionados con la generación de empleo local, el fortalecimiento de proveedores regionales y los mecanismos de control ambiental sobre la actividad minera.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán, y contó con la participación de representantes de Soluciones Argentinas y EMSE. También estuvieron presentes la secretaria de Minería, Ivanna Guardia; el presidente de EMSE, Walter Gómez; el socio gerente de Soluciones Argentinas, Miguel Tesler; y el geólogo de la firma, Mario Tesone.

Proveedores y empleo local

En ese marco, Walter Gómez explicó que, una vez finalizadas las tareas de muestreo, se avanzará con estudios geofísicos para profundizar el análisis del terreno. “Cuando finalicen los muestreos se avanzará con estudios geofísicos para identificar en profundidad las anomalías geológicas que permitan determinar los sectores con mineralización”, señaló.

El titular de EMSE remarcó además que gran parte de las contrataciones vinculadas a los proyectos se realizan con proveedores locales y empresas de las zonas de influencia. "Todos los proveedores locales, desde la compra de bienes y contratación de servicios hasta hotelería, estaciones de servicio y comedores, se abastecen íntegramente desde la zona de influencia del proyecto", sostuvo.

Exploración temprana y acompañamiento provincial

Por su parte, Mario Tesone destacó el trabajo articulado entre la Secretaría de Minería y EMSE para el desarrollo de las tareas de exploración. “El acompañamiento de la Provincia permitió desarrollar rápidamente la actividad y acceder al terreno para realizar las muestras y la prospección temprana sin inconvenientes”, afirmó.

El especialista explicó además que este tipo de emprendimientos requiere largos períodos de análisis técnico antes de avanzar hacia etapas de explotación. "Su hicieron prospección y exploración temprana. Es importante entender que estos procesos pueden llevar mucho tiempo, como ocurre en todos los proyectos mineros", indicó.

Finalmente, Tesone remarcó que tanto la mano de obra como los servicios contratados continúan siendo cubiertos principalmente por trabajadores y proveedores de pueblos y parajes cercanos a las áreas donde se desarrolla la actividad.

Con estas acciones, el Gobierno riojano continúa con el impulso a las políticas orientadas al desarrollo minero, además de promover la exploración de recursos estratégicos, el fortalecimiento de proveedores locales y la generación de empleo en el interior provincial.