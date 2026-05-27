Apuntan que Coudet quiere afuera de River a uno de los capitanes: “Más afuera que adentro”

El tremendo golpazo que significa perder una final y con un resultado a favor que se revirtió en ocho minutos da lugar a una serie de consecuencias bastante grandes. Una de ellas podría presentar la salida de un capitán del plantel de River. Los comentarios señalan que se encuentra más afuera que adentro de cara a la segunda parte de la temporada.

Un plantel se encuentra armando con varios jugadores que pueden ser potenciales portadores de la cinta de capitán, debido a que en cualquier momento puede pasar que el elegido se quede en el banco de suplentes o fuera de un encuentro por expulsión o lesión. Además de Franco Armani, son varios los que pueden portar la cinta en el Millonario y uno de ellos reúne varios números para marcharse por su flojo rendimiento.

“Martínez Quarta está más afuera que adentro de River de cara al próximo semestre”, expresó el periodista Hernán Castillo en el Love Stream. El defensor fue muy castigado después de la derrota frente a Belgrano por sus desatenciones defensivas. No solo por las del partido del domingo, sino una colección que se da desde su incorporación en el inicio de la temporada 2025.

Otro elemento más que le permite a los hinchas pedir la salida del joven central son las declaraciones que realizó en la previa de la final del Torneo Apertura. “Hace tres meses ninguno de ustedes se imaginaba que nosotros estemos acá. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho”, expresó en la jornada de atención a la prensa que la Liga Profesional organizó hasta hace unos días.

“No era fácil. Se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia; nos ha golpeado mucho como grupo y creo que supimos salir adelante;, tiene doble mérito. Por eso digo que tenemos que estar orgullosos”, profundizó. Estas palabras molestaron un montón a los hinchas porque le resaltaron que no reúne las condiciones necesarias, pero más que nada el carácter, para ser el capitán de River.

En lo que respecta a lo contractual, se puede apreciar que Martínez Quarta tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2028. Esto implica que cualquier salida se tenga que dar en el marco de una transferencia de venta o préstamo. Algo que de momento no se conoce porque no hay notificación de un club que esté interesado en quedarse con su ficha. Una situación que puede cambiar de gran manera en las próximas semanas.

Por otro lado, se vuelve necesario recordar que River pagó 7 millones de euros a la Fiorentina para quedarse con el 100% de la ficha. Una cifra que parece poco probable que los directivos puedan recuperar en caso de que lo vendan. También quedará en el jugador la decisión de si pide mantener una charla con Eduardo Coudet para intentar convencerlo de darle seis meses con el fin de encontrar una mejor versión futbolística.