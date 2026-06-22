El tenso momento en vivo entre Mirtha Legrand y Joaquín Levinton.

Mirtha Legrand llevó adelante este último sábado por la noche un nuevo programa de La Noche de Mirtha, con invitados más que especiales: Soledad Villamil, Guido Kaczka, Claudia "La Gunda" Fontán y Joaquín Levinton.

Como es usual, en la velada se habló de todo: desde la experiencia profesional y personal de cada uno de elllos, hasta las cuestiones políticas y sociales que atraviesan hoy por hoy a nuestro país. Dentro de esa mixtura tan amplia, también hubo lugar para el romance, aunque una plática con respecto a esto derivó en un tenso cruce entre La Chiqui y el líder de Turf.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 20 de junio.

¿Qué pasó entre Mirtha Legrand y Joaquín Levinton?

En determinado momento, Guido Kaczka le preguntó a Levinton si acaso era "el más ganador" de su clase. Si bien en un principio se mostró dubitativo, finalmente lanzó: "No, no. No porque era muy chico".

"Pensaste, pensaste", le marcó Mirtha Legrand con gran pericia, razón por la cual decidió consultarle sin medias tintas: "¿Estás de novio?". Nuevamente con un dejo de duda, sostuvo: "Algo así, no hablo de mi vida privada, porque después la gente habla". Esto último hizo reir a muchos de los presentes, aunque la presentadora le marcó la cancha: "Te levantás y te vas de acá si no hablás de tu vida privada".

Lo mencionado fue tomado con gracia por parte de todos los asistentes, incluyendo al propio artista. Sin embargo, Mirtha fue más allá y les dejó un aviso: "He estudiado la vida de ustedes cuatro, algunas cosas puedo contar y muchas no puedo contar".