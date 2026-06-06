El dolor de Mirtha Legrand tras la muerte del Indio Solari: "Es una lástima"

Mirtha Legrand reveló su sensanción al enterarse de la muerte del Indio.

La muerte del Indio Solari, a los 77 años, sacudió mucho más que al mundo del rock. Músicos, colegas y figuras del espectáculo salieron a despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que falleció este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. Entre todas esas voces, una llamó la atención por venir de un universo bien distinto al de las misas ricoteras, y dejó una frase cargada de melancolía.

Mirtha Legrand se sumó al homenaje del Indio

Se trata de Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos fue abordada por la prensa justo cuando se disponía a ingresar al Teatro Ópera para ver la obra Billy Elliot. Llegaba acompañada por su jefe de prensa, Alejandro Veroutis, y por su amigo Héctor Vidal Rivas, y fue recibida con aplausos y muestras de cariño por el público que se agolpaba en la entrada.

Mirtha Legrand habló del Indio a la salida del teatro.

En ese trayecto, entre la gente, una cronista de LAM (América TV) le preguntó por la partida del músico. La respuesta de Mirtha no fue sobre la obra ni sobre su trayectoria, sino sobre una asignatura que le quedó pendiente durante años en la televisión. Solari era, según ella misma admitió, una de las pocas figuras que nunca logró sentar en su histórica mesa.

La confesión de Mirtha Legrand sobre el Indio Solari

"No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima", confesó la conductora, dejando entrever que la invitación al cantante había sido una de esas cuentas que su programa nunca pudo saldar. Para alguien que entrevistó a buena parte de los protagonistas de la cultura argentina del último medio siglo, la ausencia del Indio funcionaba casi como una excepción imposible.

Consultada luego sobre cómo se había enterado de la noticia, contó que fue a través de la radio y no ocultó el impacto que le provocó. "Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho", aseguró, visiblemente movilizada por la pérdida del artista.

La muerte de Solari, ocurrida durante la madrugada, también empezó a tener precisiones desde lo judicial. El resultado preliminar de la autopsia determinó que el músico falleció a causa de un ACV hemorrágico. Según los testimonios reunidos por la Justicia, el cuadro lo habría sorprendido antes de meterse en la pileta climatizada cubierta de su vivienda, de modo que cayó al agua ya sin vida. Esa hipótesis se sostiene en un dato clave del informe: no se hallaron rastros de agua en sus pulmones, lo que descartó un ahogamiento.

Dueño de una obra que trascendió estilos y generaciones, el Indio construyó un fenómeno cultural difícil de igualar. Su partida representa un golpe para millones de seguidores que encontraron en sus canciones una referencia ineludible. Y también, como dejó en claro Mirtha, una entrevista que la televisión argentina ya nunca podrá concretar.