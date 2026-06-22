Ventas del comercio electrónico se mantienen estables en el festival de compras "618" de China

FOTO DE ARCHIVO: Repartidores clasifican paquetes en una cinta transportadora durante el festival de compras "618", en una estación logística en Pekín.

El ​festival de compras "618" de mediados de año en China, que en su día fue un escaparate del floreciente sector del comercio electrónico ‌del país, ha llegado a ‌su fin sin gran revuelo, ya que los descuentos prolongados y la cautela de los hogares han atenuado el impacto de uno de los eventos minoristas más grandes del mundo.

El valor bruto de la mercancía (GMV), un indicador habitual de las ventas de las plataformas de comercio electrónico —entre las que se incluyen Tmall de Alibaba, JD.com , Pinduoduo y Douyin—, alcanzó los 863.600 ​millones de yuanes (127.480 millones ⁠de dólares), una cifra prácticamente idéntica a los 855.600 millones de yuanes ‌del año pasado, según informó el lunes el proveedor ⁠de datos Syntun.

Este festival, que en un ⁠principio era un evento de un solo día para celebrar la fundación de JD.com el 18 de junio de 1998, se ha convertido en un evento ⁠de un mes de duración que abarca todas las principales ​plataformas de comercio electrónico. Los datos de Syntun se ‌basan en las ventas registradas durante ‌un periodo de 37 días, del 13 de mayo al 18 ⁠de junio.

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En los últimos años, a los principales festivales de compras de China les ha resultado más difícil generar el entusiasmo que solían despertar, ya que la prolongación de los periodos de rebajas y el malestar generalizado ​entre los ‌consumidores afectan a su disposición a rascarse el bolsillo y gastar en artículos no esenciales, incluso con descuentos.

Las ventas minoristas chinas cayeron un 0,6% interanual en mayo, el primer descenso desde diciembre de 2022, cuando la segunda economía más grande del mundo ⁠aún se encontraba sometida a estrictas restricciones propias de la era de la COVID-19.

Durante los tres días de festivo del Festival del Bote Dragón, que finalizó el domingo, las cifras oficiales mostraron que China registró 124 millones de viajes turísticos nacionales, lo que supone un aumento del 4,4% interanual. El gasto total en turismo nacional alcanzó los 44.500 millones de yuanes, un 4% más, lo que ‌indica un ligero descenso en el gasto per cápita.

Según Syntun, Tmall, de Alibaba, siguió siendo la mayor plataforma de comercio electrónico por GMV durante el festival, seguida de JD.com y Douyin, propiedad de ByteDance, la empresa matriz de TikTok.

JD.com afirmó que el número de clientes que realizaron pedidos durante el festival ‌de compras del 618 alcanzó un nuevo récord, sin facilitar la cifra exacta de pedidos ni detalles sobre los ingresos totales por ventas del festival.

Si se incluyen ‌en el festival ⁠de compras la entrega de comida a domicilio y las compras colectivas, el GMV alcanzó los 934.000 millones de yuanes, ​según Syntun, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior.

(1 dólar = 6,7745 yuanes renminbi chinos)

Con información de Reuters