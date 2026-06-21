España se abrasa durante la primera ola de calor oficial de 2026

Una mujer utiliza un ventilador eléctrico portátil mientras compra en el mercadillo de El Rastro durante un caluroso día de verano en el centro de Madrid, España.

​Los turistas y los residentes locales tenían dificultades para soportar las temperaturas ‌de hasta 40 ‌grados centígrados que vivió Madrid el domingo, al iniciarse la primera ola de calor oficial de 2026, mientras que las autoridades advirtieron sobre la exposición excesiva al sol y el mayor riesgo ​de incendios forestales.

Haily ⁠San Cesario, una ingeniera de 22 ‌años procedente de Miami que ⁠visitaba el mercadillo de ⁠El Rastro de Madrid, comentó: "Estoy vestida toda de blanco porque hace mucho calor, y ando ⁠con mi ventiladorcito eléctrico para ​todos lados".

La Aemet, el servicio ‌estatal de predicción meteorológica, ‌indicó que 13 de las 17 ⁠comunidades autónomas de España se encontraban el domingo en alerta naranja por calor, mientras que el País Vasco, en ​el noroeste, ‌estaba en alerta roja, el nivel más alto. La ola de calor se prolongará hasta el jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es muy cansado todo el rato el ⁠calor", comentó Ana Garcés, una madrileña de 49 años que trabaja como educadora social y que también visitaba el mercadillo.

El director de la SNCF, la empresa ferroviaria estatal francesa, desaconsejó el domingo a las personas ‌vulnerables que utilicen el tren durante la ola de calor, que el sábado provocó una prohibición parcial del consumo de alcohol en Francia, alertas a nivel nacional en ‌Alemania y el cierre de una zona de aficionados al fútbol en España.

El intenso calor ‌ha reavivado ⁠la preocupación por su impacto en la salud de la ​población, sobre todo entre las personas mayores.

Con información de Reuters