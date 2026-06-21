España se abrasa durante la primera ola de calor oficial de 2026

Los turistas y los residentes locales tenían dificultades para soportar las temperaturas de hasta 40 grados centígrados que vivió Madrid el domingo, al iniciarse la primera ola de calor oficial de 2026, mientras que las autoridades advirtieron sobre la exposición excesiva al sol y el mayor riesgo de incendios forestales.
Haily San Cesario, una ingeniera de 22 años procedente de Miami que visitaba el mercadillo de El Rastro de Madrid, comentó: "Estoy vestida toda de blanco porque hace mucho calor, y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados".
La Aemet, el servicio estatal de predicción meteorológica, indicó que 13 de las 17 comunidades autónomas de España se encontraban el domingo en alerta naranja por calor, mientras que el País Vasco, en el noroeste, estaba en alerta roja, el nivel más alto. La ola de calor se prolongará hasta el jueves.
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"Es muy cansado todo el rato el calor", comentó Ana Garcés, una madrileña de 49 años que trabaja como educadora social y que también visitaba el mercadillo.
El director de la SNCF, la empresa ferroviaria estatal francesa, desaconsejó el domingo a las personas vulnerables que utilicen el tren durante la ola de calor, que el sábado provocó una prohibición parcial del consumo de alcohol en Francia, alertas a nivel nacional en Alemania y el cierre de una zona de aficionados al fútbol en España.
El intenso calor ha reavivado la preocupación por su impacto en la salud de la población, sobre todo entre las personas mayores.
Con información de Reuters