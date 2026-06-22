En qué fecha exacta se cobra el aguinaldo y quiénes lo reciben

Cuándo se paga el aguinaldo de junio

El aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central en el bolsillo de millones de argentinos durante junio. Se trata del Sueldo Anual Complementario (SAC), un ingreso extra que cobran los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, y que representa una de las principales inyecciones de dinero del año.

La primera cuota del aguinaldo corresponde al período enero-junio y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante ese semestre.

En qué fecha exacta se cobra el aguinaldo de junio 2026

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de cada año. En 2026, la fecha límite cae el martes 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para concretar el pago sin incurrir en incumplimientos legales.

Por ese motivo, algunas empresas podrán depositar el aguinaldo hasta el lunes 6 de julio de 2026. En el caso de las empleadas de casas particulares, el pago debe realizarse en la última jornada laboral de junio correspondiente a cada trabajadora.

Aguinaldo en junio: cuál es la fecha máxima para cobrarlo

Quiénes cobran el aguinaldo en junio de 2026

El beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado.

Empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores de empresas estatales.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Beneficiarios de pensiones contributivas.

En todos los casos, el pago es obligatorio y está contemplado por la legislación laboral vigente.

Quiénes no cobran aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario no corresponde a:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Empleados informales o no registrados.

Personas que desarrollan actividades independientes sin relación de dependencia.

Por tratarse de un beneficio laboral vinculado a aportes y contribuciones, solo alcanza a quienes forman parte del sistema formal de empleo o del régimen previsional.

Fecha en la que se cobra el aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del SAC se realiza tomando el salario bruto más alto percibido entre enero y junio. La fórmula es simple: Mejor sueldo del semestre ÷ 2 = aguinaldo Por ejemplo, si el salario más alto percibido durante el semestre fue de $1.000.000, el aguinaldo será de $500.000.

Para determinar el mejor sueldo también se consideran conceptos remunerativos como:

Horas extras.

Comisiones.

Premios.

Presentismo.

Adicionales por antigüedad.

Otros conceptos remunerativos habituales.

Los conceptos no remunerativos quedan excluidos de la base de cálculo.

Qué pasa si no trabajé todo el semestre

Los trabajadores que ingresaron durante el semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo. En esos casos, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Para realizar el cálculo se toma la mitad de la mejor remuneración y se ajusta según la cantidad de meses o días trabajados dentro del período correspondiente.