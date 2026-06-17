Cuál es la fecha límite de pago del aguinaldo de junio 2026: qué hacer si no lo pagan

Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026.

El pago del aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de millones de trabajadores argentinos. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2026 deberá abonarse durante junio y representa un ingreso extra clave para afrontar gastos, cancelar deudas o reforzar el presupuesto familiar.

Aunque la mayoría de las empresas realiza el pago junto con los haberes de junio, existen dudas frecuentes sobre cuál es la fecha límite para cobrarlo, cómo se calcula y qué puede hacer un trabajador si el empleador no cumple con la obligación.

Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse con vencimiento el 30 de junio de cada año. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para concretar el depósito. Por ese motivo, en 2026 el pago podrá efectuarse hasta el lunes 6 de julio sin que se considere incumplimiento.

En el caso de los trabajadores registrados del sector privado, el depósito suele realizarse junto con el salario de junio o en una acreditación separada dentro de ese período. Para jubilados y pensionados, el aguinaldo se liquida automáticamente junto con los haberes mensuales de acuerdo con el calendario de pagos de ANSES.

Cuál es la fecha para pagar el aguinaldo

El personal de casas particulares también tiene derecho a cobrar aguinaldo. En estos casos, el pago debe realizarse en la última jornada laboral de junio correspondiente a cada trabajadora. Por ejemplo, si la empleada presta tareas únicamente los jueves, el aguinaldo deberá abonarse durante el último jueves del mes.

Cómo se calcula el aguinaldo

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para determinar el monto, se debe identificar cuál fue el salario bruto más alto cobrado durante ese período y dividirlo por dos.

La fórmula es: Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2 = aguinaldo

Además del sueldo básico, se incluyen todos los conceptos remunerativos que formen parte de la remuneración habitual, entre ellos:

Horas extras.

Comisiones.

Presentismo.

Adicional por antigüedad.

Premios remunerativos.

Otros adicionales salariales.

Por el contrario, los conceptos no remunerativos quedan excluidos del cálculo.

Cuál es la fecha para pagar el aguinaldo en junio

Qué hacer si no pagan el aguinaldo

Si llegada la fecha límite el empleador no abonó el aguinaldo, el trabajador puede realizar un reclamo formal para exigir el cumplimiento de la obligación.

Lo recomendable es:

Verificar si el plazo legal ya venció. Consultar con el área de Recursos Humanos o con el empleador. Realizar un reclamo por escrito para dejar constancia. Solicitar asesoramiento sindical o legal si persiste el incumplimiento. Presentar una denuncia ante la autoridad laboral correspondiente en caso de no obtener respuesta.

El aguinaldo constituye un derecho laboral protegido por la legislación argentina y su falta de pago puede generar sanciones para el empleador, además de reclamos administrativos o judiciales por parte del trabajador.

El Sueldo Anual Complementario corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Empleados públicos.

Personal de casas particulares registrado.

Jubilados y pensionados.

Trabajadores temporarios o eventuales, de manera proporcional al tiempo trabajado.

Con el cierre de junio cada vez más cerca, las empresas comienzan a liquidar la primera cuota del SAC, mientras millones de trabajadores esperan uno de los ingresos adicionales más importantes del año.