Aguinaldo 2026: cuánto se paga por una empleada doméstica registrada

Empleadas domésticas cuánto cobra una registrada

Las familias que cuentan con empleadas domésticas registradas deberán afrontar durante junio el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de una obligación laboral prevista para todo el personal de casas particulares formalmente registrado, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o de la modalidad de contratación.

Con la llegada de la fecha de pago, una de las consultas más frecuentes entre los empleadores es cuánto corresponde abonar, cómo se calcula el aguinaldo y cuál es el plazo legal para realizar el depósito.

Cuánto cobra empleadas domésticas en junio

Hasta cuándo hay tiempo para pagar el aguinaldo

El régimen de trabajo en casas particulares establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse durante el mes de junio. A diferencia de otras actividades con fechas de acreditación unificadas, en el servicio doméstico el vencimiento depende del esquema laboral de cada trabajadora. Por ese motivo, el pago debe realizarse en la última jornada laboral de junio correspondiente a la empleada. Los empleadores pueden adelantar el pago si así lo desean, pero no deberían postergarlo más allá del último día de trabajo previsto durante el mes.

Cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Para determinar el monto, se debe identificar cuál fue el salario bruto más alto cobrado durante ese período y dividirlo por dos. La metodología es la misma tanto para trabajadoras mensualizadas como para quienes cobran por hora.

En el caso de las empleadas con sueldo mensual, generalmente la mejor remuneración coincide con los últimos meses, debido a las actualizaciones salariales otorgadas durante el semestre. Para quienes trabajan por hora, se toma el mes en el que percibieron el ingreso más elevado, considerando la cantidad efectiva de horas trabajadas.

Salarios con aumento en junio

Qué pasa si trabajó menos de seis meses

Las empleadas que comenzaron a trabajar después del 1° de enero también tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque de manera proporcional. En esos casos, el cálculo se realiza tomando la mitad de la mejor remuneración percibida y aplicando la proporción correspondiente a los días efectivamente trabajados dentro del semestre.

El mismo criterio se utiliza cuando la relación laboral finalizó antes de junio o cuando existieron períodos sin prestación efectiva de tareas que deban ser considerados según la normativa vigente.

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente para junio de 2026, el personal de tareas generales percibe los siguientes valores mínimos:

Personal para tareas generales con retiro

$3.600,66 por hora.

$441.729,02 mensuales.

Personal para tareas generales sin retiro

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Tomando esos salarios como referencia, el aguinaldo correspondiente a una trabajadora mensualizada sería aproximadamente:

Con retiro: $220.864,51.

Sin retiro: $244.163,09.

Estos valores pueden variar si durante el semestre existieron horas extras, adicionales o remuneraciones superiores a los mínimos establecidos por convenio.

El adicional por antigüedad también impacta en el aguinaldo

Además del salario básico, las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a percibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. Ese concepto forma parte de la remuneración y debe ser considerado al momento de calcular el aguinaldo.

Por ese motivo, el monto final a pagar puede ser superior al valor de referencia si la empleada cuenta con varios años de servicio o percibe otros adicionales previstos por la normativa laboral.

Qué deben tener en cuenta los empleadores

El aguinaldo forma parte de los derechos laborales obligatorios para el personal registrado. Su pago correcto permite evitar reclamos, intereses y eventuales sanciones. Además, no corresponde realizar aportes adicionales específicos por el aguinaldo, ya que el régimen de casas particulares mantiene un esquema de contribuciones fijas mensuales que no se modifica por el pago del SAC.

Con la actualización salarial vigente y la llegada del medio aguinaldo, junio se convierte en uno de los meses de mayor desembolso para las familias empleadoras, que deberán contemplar tanto el salario habitual como la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.