Aguinaldo 2026: cuándo y cuánto se cobra, cómo se calcula y todo lo que hay que saber

Cuánto cobro de aguinaldo confirmado

La llegada de junio 2026 marca una de las fechas más esperadas del año para millones de trabajadores registrados, jubilados y pensionados: el cobro de la primera cuota del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

Se trata de un ingreso extra que se paga dos veces al año y que representa un refuerzo importante para afrontar gastos, cancelar deudas, realizar compras o planificar vacaciones. Este año, además, el pago coincide con la implementación de distintos cambios vinculados a la reforma laboral, aunque las reglas principales para calcular el aguinaldo continúan sin modificaciones.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

Cuándo se cobra el aguinaldo en junio de 2026

La legislación laboral establece que la primera cuota del SAC debe abonarse con vencimiento el 30 de junio de cada año. De acuerdo con la normativa vigente, los empleadores cuentan además con un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el pago. Por lo tanto, la acreditación podrá extenderse hasta los primeros días de julio sin que ello implique incumplimiento legal. El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, empleados públicos, personal de casas particulares, jubilados y pensionados.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Para la cuota de junio se toman los salarios cobrados entre enero y junio de 2026 y se identifica cuál fue el ingreso bruto más alto dentro de ese período.

La fórmula es simple: Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2 = aguinaldo. Por ejemplo, si el salario más alto percibido entre enero y junio fue de $1.600.000, el aguinaldo será de $800.000.

Qué conceptos se incluyen en el cálculo del aguinaldo

Al momento de determinar cuál fue la mejor remuneración del semestre, deben considerarse todos los conceptos remunerativos que integran el salario.

Entre ellos se encuentran:

Horas extras.

Comisiones.

Premios remunerativos.

Adicionales salariales.

Bonificaciones habituales.

Viáticos remunerativos.

La legislación establece que debe tomarse la remuneración mensual más alta efectivamente devengada y no un promedio de los ingresos del semestre.

Cómo calcular el aguinaldo de junio con aumento

Qué pasa si el trabajador no completó todo el semestre

Los empleados que ingresaron a trabajar después del 1° de enero o que finalizaron la relación laboral antes del cierre del semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo.En estos casos, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La fórmula utilizada es: (Mejor sueldo del semestre ÷ 2) × días trabajados ÷ 180. De esta manera, cada trabajador percibe la parte correspondiente al período en el que estuvo efectivamente empleado.

Qué cambió con la reforma laboral

La reforma laboral aprobada durante 2026 no modificó la estructura básica del aguinaldo. El SAC continúa pagándose en dos cuotas anuales y sigue calculándose sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro de cada semestre. Sin embargo, sí introdujo cambios relacionados con los procesos administrativos y documentales de las empresas.

Entre los principales aspectos se destacan:

Mayor utilización de recibos digitales.

Implementación de firmas electrónicas y digitales.

Conservación digital de documentación laboral.

Revisión más precisa de conceptos remunerativos y no remunerativos.

Quiénes cobran aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario corresponde a:

Trabajadores registrados del sector privado.

Empleados públicos nacionales, provinciales y municipales.

Personal de casas particulares registrado.

Jubilados y pensionados.

Trabajadores temporarios o eventuales, de manera proporcional según corresponda.

Con la llegada de junio, millones de personas recibirán este ingreso adicional que representa uno de los principales refuerzos económicos del año y que, pese a los cambios administrativos impulsados por la reforma laboral, mantiene intactas sus reglas históricas de cálculo y pago.