Marcela Tauro contó la verdad sobre el fin de Infama: "Aceptar y agradecer"

Marcela Tauro habló sobre el levantamiento de Infama.

América TV hizo cambios más que importantes en su grilla este 2026. Si bien su movimiento más comentado fue la incorporación de Beto Casella (junto a otros ex Bendita) para que conduzca Buena TV, no fue el único: otro que tuvo gran impacto fue la decisión de poner fin a A la Tarde, el ciclo que llevaba adelante Karina Mazzocco.

Esto generó rumores sobre cuál podría ser el próximo "recorte" de la señal, siendo apuntado Infama. Las especulaciones se potenciaron luego de que Fede Flowers asegurara que habría modificaciones, pero una voz autorizada salió al paso para poner fin al runrún: Marcela Tauro, la propia conductora.

América levantará A la Tarde.

¿Qué dijo Marcela Tauro sobre el posible fin de Infama?

En la emisión de este domingo, la reconocida periodista manifestó: "He tenido muchos cambios desde que empezamos, porque vamos un año y un mes. Me alargan cada vez más el programa y lo agradezco". En esa misma línea, comentó que van "desde cinco y media y nos quieren alargar un poquito más, nos ofrecieron hacer el sábado" y que "la verdad que como laburo todos los días, gracias a Dios, desde las 6 y media en adelante, le pedí un día al canal porque lo tengo que tener".

Todo esto lo comentó para dejar en claro que no hay indicios de que cese el programa, alegando que "cada dos por tres inventan un rumor de que quieren levantar Infama" y que si bien "nos han cambiado los productores", algo que "todo el tiempo pasa en la televisión, uno no se tiene que enojar, sí aceptar y agradecer que confían en nosotros y nos ponen siempre buenos productores".