Papelón en LN+: llamaron a un analista político para que defienda a Milei y lo hundió.

La situación de Manuel Adorni es cada vez más delicada, debido a la investigación que se abrió en su contra por los viajes a Punta del Este; Aruba y la forma en que adquirió su domicilio en Caballito. A esto hay que sumarle el testimonio que brindó ante la Justicia el contratista que le hizo reformas a su casa country en Indio Cuá, quien adujo haber percibido 245.000 dólares en efectivo por las mismas.

Esto golpea de lleno al gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta no solo que es funcionario del mismo, sino que además es refrendado periódicamente por el presidente en su cargo y este le extiende su apoyo en toda oportunidad que se le presenta, a pesar del costo político que eso acarrea.

Manuel Adorni está siendo investigado tras los sucesos recientes.

Para hablar acerca de esto último, en el programa de Esteban Trebucq convocaron al analista político Cristian Buttié al estudio. Lejos de defender la manera en que Milei gestionó esta crisis, advirtió que esto no haría más que posibilitar el ascenso al poder de Axel Kiciloff u otros opositores.

Un analista político hundió a Milei en LN+

Luego de presentarlo, Trebucq le preguntó sin atenuantes: "¿Tiene chances Kiciloff?". "Si me preguntabas hace tres meses, te decía que definitivamente no. Hoy te digo probablemente no", expuso el joven. "¿Antes de Adorni...?", consultó el conductor. "Era definitivamente no", completó seguro el muchacho.

En esa misma línea, comparó: "Está como Cristina en 2019, tiene un piso y un techo, inquebrantable ese techo. Lo que pasa es que en la pecera que se define todo, que es la pecera pragmática de votantes, era el mal mayor. La caída de Milei, en esa pecera...". "¿Hay caída de Milei?", lo interrumpió Trebucq. "Sí, claramente", replicó el invitado. "¿Por qué?", cuestionó su interlocutor. "La economía de bolsillo...", deslizó Buttié.

"¿No Adorni?", insistió el periodista. "No, Adorni es un agravante, pero un agravante fuerte. Lo que pasa es que la economía es lo que hace que una persona diga 'bueno, no sé si mi mal menor es que siga gobernando Milei'", recibió como respuesta.