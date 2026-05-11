Teresa Parodi conmovió al folklore con una advertencia al hablar del odio en plena era de Milei: "Qué nos pasa"

Teresa Parodi habló sobre lo que ocurre socialmente en el país.

En un contexto político y social convulsionado Teresa Parodi alzó su voz para reflexionar sobre el complejo escenario que atraviesa Argentina bajo la gestión de Javier Milei. La cantautora correntina expresó su profunda preocupación ante lo que considera un avance alarmante de los discursos de odio en la esfera pública.

Parodi sostiene el país asiste a un retroceso cultural y humano, donde los valores históricamente ligados al crecimiento colectivo y la solidaridad están siendo desplazados por un individualismo extremo que fragmenta el tejido social. Parodi subrayó que la identidad argentina siempre se construyó sobre la base de "pensar en el otro" y en la búsqueda de soluciones comunes a los problemas compartidos.

"El artista no está para responder, está para interpelar. Para decir 'guarda que nos está pasando esto'. ¿Qué no pasa? ¿Cómo puede haber ganado así el discurso del odio?", soltó Teresa. En tanto, advierte que en la actualidad reina una lógica de confrontación que prioriza el beneficio personal por sobre el bienestar de la comunidad.

Esta transformación en la sensibilidad social, según la referente del folklore, no solo afecta la convivencia democrática, sino que también pone en riesgo las conquistas sociales obtenidas a lo largo de décadas de lucha y compromiso popular. Al mismo tiempo, esta postura crítica no solo se manifiesta en sus declaraciones, sino que es el eje vertebrador de su nuevo trabajo discográfico, titulado Hasta que amanezca.

En esta obra, Parodi utiliza su pluma para dejar registro del actual momento sociocultural y socioeconómico del país, convirtiendo sus canciones en un refugio de resistencia. Las letras de este álbum aluden directamente a la incertidumbre y el dolor que generan las políticas actuales, buscando devolverle a la canción su rol como herramienta de interpelación y memoria colectiva.

Teresa Parodi.

Con Hasta que amanezca, Teresa Parodi reafirma su compromiso como una artista necesaria para los tiempos que corren, donde el arte se vuelve un espacio para encontrar esperanza en medio del ruido. A través de su música, la cantautora invita a recuperar la empatía como motor de transformación, convencida de que, a pesar de la hostilidad reinante, la construcción de un futuro más justo sigue siendo la única salida posible frente a la crisis de valores que propone el presente.

Teresa Parodi y una canción sobre los jubilados más vigente que nunca

La artista analizó la vigencia de su obra en el contexto sociopolítico actual, estableciendo un paralelismo entre la represión de los años 90 y el presente. Durante una entrevista, la referente del chamamé recordó que su canción Que no nos toquen a los viejos, inspirada originalmente en la lucha de Norma Plá, cobra un nuevo significado ante lo que percibe como un retorno de la violencia contra los sectores jubilados.

La cantora también se pronunció de manera contundente sobre los recientes cuestionamientos hacia la figura de Mercedes Sosa, calificándolos como inaceptables e ignorantes. Parodi definió a la artista tucumana como un símbolo sagrado y el mayor orgullo nacional, lamentando la proliferación de discursos que, según su visión, fomentan el odio y el daño social de manera inconcebible.