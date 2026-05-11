Tras la consagración del Barcelona, una estrella de España le tiró presión a la Selección Argentina: "Favoritos"

Barcelona se quedó con el campeonato este domingo.

Se viven semanas de definiciones en el fútbol europeo y este domingo el Barcelona se consagró en La Liga con su triunfo sobre el Real Madrid en el clásico español. Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, el conjunto culé venció por 2-0 y dio la vuelta en el Camp Nou, donde uno de los presentes fue Gavi, quien sumó 77 minutos en el partido y fue confirmado para formar parte de la prelista de la Selección de España.

En medio de los festejos de sus compañeros, el mediocampista de 21 años mantuvo un breve diálogo con DSports en el que se refirió a los principales favoritos para ganar el Mundial 2026 y no dudó en tirarle la pelota a la Selección Argentina. “Al final obviamente el pasado Mundial lo ganó Argentina, así que son los favoritos porque ganaron el anterior”, comenzó el jugador del Barcelona.

Ahora bien, como amante del cuadro blaugrana, Gavi le tiene un fuerte cariño a Lionel Messi y considera que el capitán puede ser un diferencial clave para una exitosa defensa del título. “Para mí, Leo Messi es el mejor, donde esté va a ser la mejor selección, es así”, dijo sobre el rosarino, que celebró el título del Barça a través de sus redes sociales por la noche del domingo y mantiene la esperanza de volver un día al Camp Nou.

No obstante, a pesar de sus palabras de respeto hacia el argentino, el español no escondió su deseo de conseguir la segunda estrella para “La Roja”, que ganó su único Mundial en Sudáfrica 2010 de la mano de Andrés Iniesta, que clavó el 1-0 definitivo sobre Países Bajos en la gran final. “Pero obviamente España también tiene muy buenos jugadores y ojalá podamos llevarnos la Copa del Mundo”, agregó.

Por fuera de lo relacionado con el Mundial 2026, el joven se refirió al presente del Barcelona y la búsqueda de seguir superándose en las tres fechas que quedan por delante en La Liga. “Al final es nuestro objetivo, ya que hicimos una temporada increíble en liga, yo creo que hay que ir por los 100 puntos. Lo han hecho pocos equipos a lo largo de la historia”, sentenció el mediocampista del Barcelona, club que suma 91 unidades y necesita ganar los tres partidos ante Alavés, Betis y Valencia para cumplir su cometido.

Messi celebró el título del Barça en las redes.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026