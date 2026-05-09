El gobierno local dio a conocer los precios de los pases.

Hace unos meses, la AFA comunicó que la Selección Argentina hará sede en Kansas City durante el transcurso del Mundial 2026, en el que debutará contra Argelia el martes 16 de junio justamente en el estadio GEHA Field de dicha ciudad. De ahí que miles de fanáticos tengan visto este destino como posible parada para acompañar a los campeones del mundo, sea para asistir a los entrenamientos o para estar cerca del estadio para el debut.

Desde Estados Unidos son conscientes de la importancia que tendrá la hinchada en la Copa del Mundo, motivo por el que se anunció la venta de abonos para el transporte por la ciudad. Bajo el nombre de ConnectKC26, Kansas lanzó los pases para movilizarse entre puntos clave, tales como el Aeropuerto Internacional de Kansas City, el FIFA Fan Festival de la región y el estadio GEAH Field, renombrado como Kansas City Stadium para el Mundial, entre otros.

Según la información oficial, hay tres servicios principales, siendo el primero el “directo y gratuito”, que conectará el aeropuerto y la terminal de ómnibus, que se encuentra en el centro de la ciudad, donde se concentrará el conjunto albiceleste. El segundo servicio es el “Region Direct”, que otorgará viajes ilimitados hacia 15 puntos regionales partiendo del FIFA Fan Fest para que los turistas puedan disfrutar de la gastronomía local.

A diferencia del primer tipo de pasaje, este abono tiene un valor que varía entre los 5 y 50 dólares, siendo el más caro del ConnectKC26, según la extensión del traslado. Por su parte, el último pase es el “Stadium Direct”, exclusivos para viajes de ida y vuelta al estadio de Kansas City para los poseedores de entradas, que podrán partir del FIFA Fan Fest o los estacionamientos asociados a un valor de 15 dólares por persona.

Cabe mencionar que los precios comunicados se contrastan considerablemente con los valores que se habían filtrado inicialmente y que habían despertado fuertes críticas hacia la FIFA. Ahora bien, para tramitar estos pases, los usuarios tendrán que crearse una cuenta en el sitio oficial de Kansas City y, posteriormente, proceder a comprar el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.

Así es el estadio donde debutará Argentina.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026